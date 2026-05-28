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Milan, caos in panchina: sfuma Iraola? Spunta l’ipotesi Pochettino

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Il possibile No di Iraola apre ad altre piste per la panchina rossonera: oltre Glasner, spunta anche l'ipotesi Pochettino
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un copione già visto precedentemente. Un allenatore spagnolo e moderno che sfiora la panchina del Milan a maggio per poi non vedere realizzarsi nulla. Già precedentemente successe con Julien Lopetegui, nel 2024, respinto da tutti i tifosi. Ad oggi, invece, la storia si ripete ma con Andoni Iraola.

Milan, i tifosi bocciano Iraola?

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Ancora prima dell'inizio dell'estate, con anche il calciomercato, il club rossonero si trova sotto ai riflettori a causa del terremoto che l'ha colpito. Fino a pochi giorni fa, Iraola era molto vicino ai rossoneri. L'ormai ex tecnico del Bournemouth, che ha portato la squadra in Europa League, aveva incontrato a Londra Furlani e Moncada, la vecchia dirigenza rossonera. Durante quell'incontro, il tecnico basco aveva dato ampia disponibilità a trasferirsi a Milano.

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Poi tutto cambiò: il Milan non si è qualificato in Champions League e Cardinale ha ordinato di fare piazza pulita. Davanti ad una società senza un amministratore delegato, un direttore sportivo e senza un piano tecnico, stanno crescendo davvero tante perplessità.

E il Crystal Palace?

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Secondo Gazzetta, il club inglese si è inserito nuovamente con prepotenza. I londinesi danno al tecnico spagnolo all certezza di rimanere in Premier League, un potere economico grandissimo a cui il Milan non può ambire. Oggi, infatti, potrebbe essere il girono della firma con il club.

L'idea Glasner, ma occhio a Pochettino

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Il no di Iraola, però, potrebbe aprire a nuove piste. Oliver Glasner, che ah salutato il Palace vincendo la Conference League, potrebbe diventare una vera e propria opzione per i rossoneri. Le alternative, ovviamente, non mancano mai. Glasner, infatti, non è l'unico nome.

Nel taccuino rossonero è presente anche Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti. Cardinale los tema d'albero molto, anche a causa del forte legame con Christian Pulisic. Il punto interrogativo, però, è uno: accetta una squadra senza Champions? La seconda opzione porta il nome di Xavi. L'ex allenatore del Barcellona resta comunque sullo sondo.

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