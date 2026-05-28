Milan, i tifosi bocciano Iraola?

Ancora prima dell'inizio dell'estate, con anche il calciomercato, il club rossonero si trova sotto ai riflettori a causa del terremoto che l'ha colpito. Fino a pochi giorni fa, Iraola era molto vicino ai rossoneri. L'ormai ex tecnico del Bournemouth, che ha portato la squadra in Europa League, aveva incontrato a Londra Furlani e Moncada, la vecchia dirigenza rossonera. Durante quell'incontro, il tecnico basco aveva dato ampia disponibilità a trasferirsi a Milano.