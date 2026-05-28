Poi tutto cambiò: il Milan non si è qualificato in Champions League e Cardinale ha ordinato di fare piazza pulita. Davanti ad una società senza un amministratore delegato, un direttore sportivo e senza un piano tecnico, stanno crescendo davvero tante perplessità.
E il Crystal Palace?—
Secondo Gazzetta, il club inglese si è inserito nuovamente con prepotenza. I londinesi danno al tecnico spagnolo all certezza di rimanere in Premier League, un potere economico grandissimo a cui il Milan non può ambire. Oggi, infatti, potrebbe essere il girono della firma con il club.
L'idea Glasner, ma occhio a Pochettino—
Il no di Iraola, però, potrebbe aprire a nuove piste. Oliver Glasner, che ah salutato il Palace vincendo la Conference League, potrebbe diventare una vera e propria opzione per i rossoneri. Le alternative, ovviamente, non mancano mai. Glasner, infatti, non è l'unico nome.
Nel taccuino rossonero è presente anche Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti. Cardinale los tema d'albero molto, anche a causa del forte legame con Christian Pulisic. Il punto interrogativo, però, è uno: accetta una squadra senza Champions? La seconda opzione porta il nome di Xavi. L'ex allenatore del Barcellona resta comunque sullo sondo.
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