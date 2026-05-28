Il Milan si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione tecnico-dirigenziale. Le ultime indiscrezioni parlano chiaro: a decidere il futuro del club saranno Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, con i due che cerano un profilo alla 'Fabregas': giovane, moderno e straniero. Ma quanti flop nel corso degli anni.