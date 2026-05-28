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Ex Milan, per Allegri subito un’altra panchina? Guerra con Italiano in vista

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Fresco di esonero col Milan, Allegri potrebbe allenare nuovamente una big: testa a testa con Italiano per il Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'addio di Antonio Conte al Napoli, che domenica ha salutato ufficialmente gli azzurri con un anno in anticipo, ha dato il via libera ad una vera e propria corsa contro il tempo per trovare un successore in panchina. I nomi sono diversi, ma De Laurentiis vuole trovare un sostituto prima di partire per l'aemrcia, e spunta anche Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan

Milan, Allegri va verso De Laurentiis?

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Al momento, sono due i nomi più forti di tutti: come riferito dal Corriere dello Sport, stiamo parlando di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, fresco di esonero dai rossoneri. Il nome di Allegri è tornato in auge, ma la trattativa è in una fase delicata.

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Nonostante il Milan lo abbia esonerato, Allegri è ancora legato ai rossoneri fino al 2027. De Laurentiis si è mosso in anticipo, trovando già l'accordo con l'agente per un contratto biennale fino al 2028. Il Milan, nel bel mezzo di una rivoluzione societaria. sta cercando di gestire i tempi dei vari addi. Allegri, inoltre, era stato vicinissimo al Napoli per sostituire Conte, ma invece poi volò a Milano.

Parallelamente, invece, spunta anche la pista Italiano. Martedì il presidente azzurro ha incontrato gli agenti dell'allenatore per un semplice colloquio. Oggi e domani saranno delle giornate molto importanti: il tecnico incontrerà il Bologna per liberarsi dal contratto che lo lega col club felsineo.

Ma De Laurentiis chi sceglierà?

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Il Napoli si trova davanti ad un grande bivio: sceglierà un allenatore in grado di gestire al meglio i campioni, oppure uno con idee tattiche ben diverse e moderne? Il tempo stringe, ma l'obiettivo di De Laurentiis è uno solo_ annunciare ben presto la nuova guida tecnica per poi pianificare il mercato in vista della prossima stagione.

a ancora per poco.

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