Nonostante il Milan lo abbia esonerato, Allegri è ancora legato ai rossoneri fino al 2027. De Laurentiis si è mosso in anticipo, trovando già l'accordo con l'agente per un contratto biennale fino al 2028. Il Milan, nel bel mezzo di una rivoluzione societaria. sta cercando di gestire i tempi dei vari addi. Allegri, inoltre, era stato vicinissimo al Napoli per sostituire Conte, ma invece poi volò a Milano.
Parallelamente, invece, spunta anche la pista Italiano. Martedì il presidente azzurro ha incontrato gli agenti dell'allenatore per un semplice colloquio. Oggi e domani saranno delle giornate molto importanti: il tecnico incontrerà il Bologna per liberarsi dal contratto che lo lega col club felsineo.
Ma De Laurentiis chi sceglierà?—
Il Napoli si trova davanti ad un grande bivio: sceglierà un allenatore in grado di gestire al meglio i campioni, oppure uno con idee tattiche ben diverse e moderne? Il tempo stringe, ma l'obiettivo di De Laurentiis è uno solo_ annunciare ben presto la nuova guida tecnica per poi pianificare il mercato in vista della prossima stagione.
a ancora per poco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA