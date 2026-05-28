L'addio di Antonio Conte al Napoli, che domenica ha salutato ufficialmente gli azzurri con un anno in anticipo, ha dato il via libera ad una vera e propria corsa contro il tempo per trovare un successore in panchina. I nomi sono diversi, ma De Laurentiis vuole trovare un sostituto prima di partire per l'aemrcia, e spunta anche Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan.