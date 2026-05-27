Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, Casa Milan si è svegliata con un clima a dir poco spettrale. Subito dopo, nel pomeriggio antecedente la mancata qualificazione in Champions League, è arrivato il comunicato: la società ha completamente azzerato la dirigenza e lo staff tecnico, che ovviamente ha lasciato la sede rossonera. Gerry Cardinale ha avviato una vera e propria rivoluzione, ma il tempo scorre e la macchina non può fermarsi.