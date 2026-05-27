Mentre la parte sportiva è congelata, la continuità a livello aziendale è garantita da due figure ben precise: Paolo Scaroni, Presidente del club che gestisce l'amministrazione ordinaria e segue il dossier stadio, e Stefano Cocirio, CFO che gestisce la parte economico-finanziaria del club rossonero. Il grande punto di domanda, però, rimane legato a Giorgio Furlani.
L'ex amministratore delegato rossonero si trova in una posizione molto strana. Se Cardinale non dovesse trovare nel breve periodo un nome idoneo, non è escluso del tutto che Furlani ritorni a gestire una breve transizione per l'ordinaria amministrazione sportiva, in attesa che ovviamente il nuovo AD operi a pieni poteri.
Una vera e propria risposta arriverà tra poche ore. Oggi, infatti, è in programma un Consiglio d'Amministrazione d'emergenza a Casa Milan. In sede, Furlani verrà escluso dal board, a meno che non si decida di una sua possibile permanenza temporanea. Se l'addio sarò immediato, la carica di AD la potrebbe prendere Cavelli.
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