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Milan, chi gestisce il club adesso? I volti e la possibile ombra di Furlani

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Rivoluzione in Casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, ma chi guida il club oggi? L'ombra di Furlani e il rebus Calvelli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, Casa Milan si è svegliata con un clima a dir poco spettrale. Subito dopo, nel pomeriggio antecedente la mancata qualificazione in Champions League, è arrivato il comunicato: la società ha completamente azzerato la dirigenza e lo staff tecnico, che ovviamente ha lasciato la sede rossonera. Gerry Cardinale ha avviato una vera e propria rivoluzione, ma il tempo scorre e la macchina non può fermarsi.

Milan, chi gestisce oggi il club?

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Come già detto, il tempo è il peggior nemico dell'uomo: dal 1 luglio, infatti, partirà la sessione estiva di calciomercato, ma le trattative stano entrando nel vivo già da ora. Se qualche calciatore vorrebbe lasciare i colori rossonero, ad oggi non saprebbe a chi rivolgersi, proprio perchè il Milan non ha una figura definita attualmente. Ecco piegato il perché Cardinale abbia così tanta fretta nel ricucire assieme i pezzi dirigenziali.

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Mentre la parte sportiva è congelata, la continuità a livello aziendale è garantita da due figure ben precise: Paolo Scaroni, Presidente del club che gestisce l'amministrazione ordinaria e segue il dossier stadio, e Stefano Cocirio, CFO che gestisce la parte economico-finanziaria del club rossonero. Il grande punto di domanda, però, rimane legato a Giorgio Furlani.

L'ex amministratore delegato rossonero si trova in una posizione molto strana. Se Cardinale non dovesse trovare nel breve periodo un nome idoneo, non è escluso del tutto che Furlani ritorni a gestire una breve transizione per l'ordinaria amministrazione sportiva, in attesa che ovviamente il nuovo AD operi a pieni poteri.

Una vera e propria risposta arriverà tra poche ore. Oggi, infatti, è in programma un Consiglio d'Amministrazione d'emergenza a Casa Milan. In sede, Furlani verrà escluso dal board, a meno che non si decida di una sua possibile permanenza temporanea. Se l'addio sarò immediato, la carica di AD la potrebbe prendere Cavelli.

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