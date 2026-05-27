La trattativa tra il Milan e Andoni Iraola è entrata nella sua fase caldissima. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović attendono una risposta definitiva dal tecnico basco, al quale è stato prospettato un progetto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione (scadenza 2029). La tentazione Premier League resta forte, complice il pressing del Crystal Palace pronto a garantire a Iraola un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno.