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Milan, Iraola riflette. Il Piano B di Cardinale con Rangnick e un allenatore a sorpresa | PM News

Ralf Rangnick, Commissario Tecnico dell'Austria, è nel mirino del Milan per la panchina
Esclusiva PianetaMilan.it: se salta Andoni Iraola, RedBird attiva il piano B. Ralf Rangnick direttore tecnico e Oliver Glasner in panchina per il post Massimiliano Allegri. Ecco tutto quello che potrebbe ancora succedere
Daniele Triolo Redattore 

La trattativa tra il Milan e Andoni Iraola è entrata nella sua fase caldissima. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović attendono una risposta definitiva dal tecnico basco, al quale è stato prospettato un progetto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione (scadenza 2029). La tentazione Premier League resta forte, complice il pressing del Crystal Palace pronto a garantire a Iraola un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno.

Consapevole delle difficoltà strutturali della trattativa, la dirigenza del Milan ha però approntato un piano d'emergenza internazionale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, il recente blitz a Vienna con Ralf Rangnick delinea uno scenario societario inedito e di altissimo spessore europeo.

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Contrariamente alle prime indiscrezioni, le verifiche della nostra redazione escludono che il veterano tedesco (classe 1958) possa sedere sulla panchina rossonera. Rangnick è attualmente concentrato sulla guida della Nazionale dell'Austria in vista dei prossimi Mondiali.

Il Milan ha in mente per lui una veste differente:

  • Il ruolo: responsabile dell'area tecnica con totale operatività sul mercato.

  • La missione: replicare il modello virtuoso già espresso con Hoffenheim e Lipsia, basato sulla scoperta di talenti internazionali a costi contenuti e sulla creazione di plusvalenze vitali per la sostenibilità di RedBird.

    • La suggestione di PianetaMilan.it: Oliver Glasner per la panchina

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    Se Rangnick agirà dietro le quinte come mente strategica del club, chi sarà l'uomo di campo? Qualora Iraola dovesse sfumare, da quanto risulta alla nostra redazione dopo le opportune verifiche, il nome è in ascesa è quello di Oliver Glasner.

    Il tecnico austriaco vanta un profilo internazionale di assoluto rispetto e una bacheca importante:

  • Il palmarès: ha guidato l'Eintracht Francoforte alla storica vittoria dell'Europa League nel 2022.

  • La situazione contrattuale: Glasner è in uscita dal Crystal Palace. Il suo addio ai londinesi è già sancito e diventerà effettivo subito dopo la finale di UEFA Conference League di questa sera contro il Rayo Vallecano.

    • L'incastro perfetto con il Gegenpressing

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    L'accoppiata Rangnick-Glasner rappresenterebbe una svolta tecnica di matrice totalmente calcistica. Glasner è un profondo stimatore del Gegenpressing e della verticalità verticale teorizzata proprio da Rangnick. Questa combinazione permetterebbe a RedBird di importare a Milano una filosofia di gioco aggressiva e moderna, azzerando definitivamente l'eredità tattica di Massimiliano Allegri.

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