Rangnick non sarà l'allenatore: pronto il ruolo da Direttore Tecnico—
Contrariamente alle prime indiscrezioni, le verifiche della nostra redazione escludono che il veterano tedesco (classe 1958) possa sedere sulla panchina rossonera. Rangnick è attualmente concentrato sulla guida della Nazionale dell'Austria in vista dei prossimi Mondiali.
Il Milan ha in mente per lui una veste differente:
La suggestione di PianetaMilan.it: Oliver Glasner per la panchina—
Se Rangnick agirà dietro le quinte come mente strategica del club, chi sarà l'uomo di campo? Qualora Iraola dovesse sfumare, da quanto risulta alla nostra redazione dopo le opportune verifiche, il nome è in ascesa è quello di Oliver Glasner.
Il tecnico austriaco vanta un profilo internazionale di assoluto rispetto e una bacheca importante:
L'incastro perfetto con il Gegenpressing—
L'accoppiata Rangnick-Glasner rappresenterebbe una svolta tecnica di matrice totalmente calcistica. Glasner è un profondo stimatore del Gegenpressing e della verticalità verticale teorizzata proprio da Rangnick. Questa combinazione permetterebbe a RedBird di importare a Milano una filosofia di gioco aggressiva e moderna, azzerando definitivamente l'eredità tattica di Massimiliano Allegri.
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