PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nuovo allenatore Milan, Cardinale sceglie la via del calcio totale: ecco tutte le alternative ad Iraola

ULTIME MILAN NEWS

Nuovo allenatore Milan, Cardinale sceglie la via del calcio totale: ecco tutte le alternative ad Iraola

Oliver Glasner, allenatore in uscita dal Crystal Palace, interessa al Milan per la panchina
Esonerato Massimiliano Allegri, il Milan cerca un nuovo allenatore che proponga un calcio offensivo. Da Oliver Glasner all'outsider Iñigo Pérez, ecco la short-list di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović oltre alla prima scelta Andoni Iraola
Daniele Triolo Redattore 

Panchina Milan: non solo Iraola, ecco la short-list di Cardinale per la svolta offensiva

—  

Il licenziamento di Massimiliano Allegri ha tracciato una linea netta nel futuro del Milan. La proprietà RedBird, guidata da Gerry Cardinale (con la supervisione sul Milan del grande ex Zlatan Ibrahimović, suo Senior Advisor), ha sancito la fine di un calcio giudicato troppo conservativo e difensivista. L'obiettivo dichiarato è avviare una rivoluzione culturale e tecnica: il nuovo Milan dovrà proporre un calcio moderno, aggressivo, dominato dal pressing alto e dalla verticalità.

Se Andoni Iraola rimane la prima scelta e Ralf Rangnick rappresenta la suggestione manageriale più affascinante, la dirigenza rossonera ha stilato anche una lista di quattro alternative internazionali adatte a questo cambio di filosofia.

LEGGI ANCHE

Il profilo europeo: Oliver Glasner e la suggestione Conference League

—  

In cima alle preferenze alternative c'è Oliver Glasner, tecnico austriaco noto per l'uso intensivo del recupero palla immediato e dei ritmi alti. Glasner si appresta a sfidare stasera il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League sulla panchina del Crystal Palace.

  • La situazione: il suo ciclo a Londra è ai titoli di coda a prescindere dal verdetto europeo.

  • Fattore chiave: rappresenta una pista concreta se Iraola dovesse accettare la corte delle stesse Eagles londinesi.

    • L'allievo di Iraola: Iñigo Pérez (Rayo Vallecano)

    —  

    L'ultimo nome emerso dai radar di Tuttosport oggi in edicola porta direttamente all'altra finalista di Conference League, lo spagnolo Iñigo Pérez. Classe 1988, Pérez sta stupendo la Liga alla guida del Rayo Vallecano, club condotto fino all'ottavo posto in campionato.

  • Dettaglio strategico: Pérez è cresciuto calcisticamente proprio come vice di Andoni Iraola al Rayo Vallecano. Condivide con il suo mentore i principi del calcio ultra-offensivo e l'abilità nella gestione delle risorse low-cost, elementi graditi all'algoritmo di RedBird.

    • Le opzioni d'élite: Xavi Hernández e Mauricio Pochettino

    —  

    Per elevare lo spessore internazionale del club si valutano profili dal palmarès più pesante, sebbene presentino complessità differenti:

  • Xavi Hernández: fermo da due anni dopo l'esperienza al Barcellona culminata con la vittoria di una Liga. Il suo è un calcio di possesso e dominio territoriale, ma l'ingaggio e le richieste di mercato rappresentano forse uno scoglio per la politica di sostenibilità societaria del Milan.

  • Mauricio Pochettino: il tecnico argentino è attualmente focalizzato sulla preparazione dei prossimi Mondiali di calcio alla guida della Nazionale degli Stati Uniti. Un suo sbarco a Milano nell'immediato appare per questo motivo altamente improbabile.

    • L'outsider: Mark van Bommel

    —  

    Sullo sfondo resta viva la candidatura dell'ex centrocampista rossonero Mark van Bommel. Conosce perfettamente l'ambiente di Milanello e ha già maturato una solida esperienza internazionale in panchina tra Wolfsburg e Anversa, proponendo un calcio intenso ed europeo.

    Leggi anche
    Nuovo allenatore Milan, clamoroso ritorno di fiamma: Cardinale e Ibra a Vienna per Rangnick
    Milan, svolta Iraola: Diavolo a Londra per il sì, ma l’ostacolo da 8 milioni spaventa RedBird

    © RIPRODUZIONE RISERVATA