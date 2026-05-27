Panchina Milan: non solo Iraola, ecco la short-list di Cardinale per la svolta offensiva

Il licenziamento di Massimiliano Allegri ha tracciato una linea netta nel futuro del Milan. La proprietà RedBird, guidata da Gerry Cardinale (con la supervisione sul Milan del grande ex Zlatan Ibrahimović, suo Senior Advisor), ha sancito la fine di un calcio giudicato troppo conservativo e difensivista. L'obiettivo dichiarato è avviare una rivoluzione culturale e tecnica: il nuovo Milan dovrà proporre un calcio moderno, aggressivo, dominato dal pressing alto e dalla verticalità.