Il profilo europeo: Oliver Glasner e la suggestione Conference League—
In cima alle preferenze alternative c'è Oliver Glasner, tecnico austriaco noto per l'uso intensivo del recupero palla immediato e dei ritmi alti. Glasner si appresta a sfidare stasera il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League sulla panchina del Crystal Palace.
L'allievo di Iraola: Iñigo Pérez (Rayo Vallecano)—
L'ultimo nome emerso dai radar di Tuttosport oggi in edicola porta direttamente all'altra finalista di Conference League, lo spagnolo Iñigo Pérez. Classe 1988, Pérez sta stupendo la Liga alla guida del Rayo Vallecano, club condotto fino all'ottavo posto in campionato.
Le opzioni d'élite: Xavi Hernández e Mauricio Pochettino—
Per elevare lo spessore internazionale del club si valutano profili dal palmarès più pesante, sebbene presentino complessità differenti:
L'outsider: Mark van Bommel—
Sullo sfondo resta viva la candidatura dell'ex centrocampista rossonero Mark van Bommel. Conosce perfettamente l'ambiente di Milanello e ha già maturato una solida esperienza internazionale in panchina tra Wolfsburg e Anversa, proponendo un calcio intenso ed europeo.
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