I fattori chiave che hanno convinto Ibrahimović e Cardinale sono:
I dettagli dell'incontro a Londra e le cifre sul piatto—
Il Milan si muove nell'ombra da tempo. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il primo contatto risale a un mese fa, seguito da un vertice a Londra due settimane fa. Nelle prossime ore è previsto un nuovo summit decisivo, sempre nella capitale inglese.
La strategia economica e contrattuale del Milan prevede:
L'ostacolo Premier League: la concorrenza del Crystal Palace—
La trattativa non è semplice. La famiglia di Iraola si trova benissimo in Inghilterra e il Crystal Palace è pronto a fare follie per trattenerlo a Londra. Le Eagles offrono un ingaggio quasi doppio rispetto ai rossoneri: tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti all'anno. Sullo sfondo restano vigili anche Benfica e Bayer Leverkusen.
Per battere la concorrenza inglese, il Milan non potendo competere sul denaro dovrà fare leva sul proprio blasone storico, sulla promessa di giocare le coppe europee da protagonista e su un progetto sportivo decisamente più ambizioso rispetto a quello del Crystal Palace.
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