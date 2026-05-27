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Milan, svolta Iraola: Diavolo a Londra per il sì, ma l’ostacolo da 8 milioni spaventa RedBird

Andoni Iraola, ex allenatore Bournemouth, nel mirino del Milan per la panchina
Il Milan tenta Andoni Iraola per il dopo Massimiliano Allegri: sul piatto un triennale da 4 milioni. Vertice a Londra per battere la ricca offerta del Crystal Palace. Ecco la situazione intorno al tecnico basco che piace a RedBird
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Iraola: la verità sulla trattativa, cifre e piano tattico post-Allegri

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Il Milan è a un bivio storico. Il fallimento della qualificazione in Champions League ha portato al licenziamento di Massimiliano Allegri dopo una sola stagione. Ora, la proprietà RedBird, guidata da Gerry Cardinale con il suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimović, cerca una rivoluzione filosofica. Il nome in cima alla lista è Andoni Iraola, l'allenatore basco che ha incantato la Premier League con il Bournemouth.

L'identikit di Andoni Iraola: perché piace a RedBird

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Andoni Iraola (classe 1982) rappresenta l'antitesi calcistica di Allegri. Nell'ultima stagione ha guidato il Bournemouth a uno storico 6° posto in Premier League, centrando la qualificazione in Europa League.

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I fattori chiave che hanno convinto Ibrahimović e Cardinale sono:

  • Mentalità offensiva: gioco verticale, baricentro alto e riaggressione immediata.

  • Valorizzazione del talento: capacità di far crescere giocatori giovani senza spendere cifre astronomiche.

  • Innovazione tattica: utilizzo di dati e metriche avanzate, perfettamente in linea con la filosofia societaria di RedBird.

    • I dettagli dell'incontro a Londra e le cifre sul piatto

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    Il Milan si muove nell'ombra da tempo. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il primo contatto risale a un mese fa, seguito da un vertice a Londra due settimane fa. Nelle prossime ore è previsto un nuovo summit decisivo, sempre nella capitale inglese.

    La strategia economica e contrattuale del Milan prevede:

  • Contratto: triennale fino al 30 giugno 2029.

  • Stipendio: 4 milioni di euro netti a stagione.

  • Garanzie tecniche: nessuna spesa folle sul mercato (il bilancio va tutelato), ma investimenti mirati nel biennio e massima protezione societaria in caso di inizio difficile.

    • L'ostacolo Premier League: la concorrenza del Crystal Palace

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    La trattativa non è semplice. La famiglia di Iraola si trova benissimo in Inghilterra e il Crystal Palace è pronto a fare follie per trattenerlo a Londra. Le Eagles offrono un ingaggio quasi doppio rispetto ai rossoneri: tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti all'anno. Sullo sfondo restano vigili anche Benfica e Bayer Leverkusen.

    Per battere la concorrenza inglese, il Milan non potendo competere sul denaro dovrà fare leva sul proprio blasone storico, sulla promessa di giocare le coppe europee da protagonista e su un progetto sportivo decisamente più ambizioso rispetto a quello del Crystal Palace.

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