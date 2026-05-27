I fattori chiave che hanno convinto Ibrahimović e Cardinale sono:

L'ostacolo Premier League: la concorrenza del Crystal Palace

La trattativa non è semplice. La famiglia di Iraola si trova benissimo in Inghilterra e il Crystal Palace è pronto a fare follie per trattenerlo a Londra. Le Eagles offrono un ingaggio quasi doppio rispetto ai rossoneri: tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti all'anno. Sullo sfondo restano vigili anche Benfica e Bayer Leverkusen.