"Ha delle similitudini con Sinner. È un ragazzo molto semplice, che si è fatto da solo. Ha fatto tutta la gavetta ed è una di quelle persone che piacciono a noi, sono molto diretti, quando dicono una cosa la fanno. Credo che farà molto bene al Milan".
La figura di Calvelli—
Toscano classe '74, Calvelli prima di diventare un manager, ha vissuto lo sport direttamente sul campo: è stato un tennista di ottimo livello, capace di arrivare in semifinale all'Australian open juniores. Una volta abbandonato il campo, però, si è buttato in un ruolo più dirigenziale.
Da pochissimi giorni, inoltre, Calvelli è entrato ufficialmente nel consiglio di amministrazione del CdA di Stadio San Siro SpA, ovvero la società incaricata della gestione dell'area dove verrà realizzato quello che sarà il nuovo stadio di Milan ed Inter.
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