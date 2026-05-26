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Milan, senti Binaghi: “Calvelli farà molto bene in rossonero” Poi il parallelismo con Sinner

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Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha voluto riservare alcune parole per Massimo Calvelli, 'dirigente' del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Sta per nascere - ancora - un nuovo Milan targato RedBird. Il club rossonero, infatti, continua la sua rivoluzione societaria. Ad avere 'più potere' all'interno del club di Via Aldo Rossi, sicuramente sarà Massimo Calvelli, uomo scelto dalla proprietà americana. A parlare del 'nuovo dirigente' è stato Angelo Binaghi, presidente della FITP. 

Milan, le parole di Binaghi su Calvelli: "Farà bene in rossonero"

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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Binaghi ha voluto parlare di Calvelli, tracciando anche un curiosissimo parallelismo con Jannick Sinner, numero 1 al mondo nella classifica ATP:

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"Ha delle similitudini con Sinner. È un ragazzo molto semplice, che si è fatto da solo. Ha fatto tutta la gavetta ed è una di quelle persone che piacciono a noi, sono molto diretti, quando dicono una cosa la fanno. Credo che farà molto bene al Milan".

La figura di Calvelli

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Toscano classe '74, Calvelli prima di diventare un manager, ha vissuto lo sport direttamente sul campo: è stato un tennista di ottimo livello, capace di arrivare in semifinale all'Australian open juniores. Una volta abbandonato il campo, però, si è buttato in un ruolo più dirigenziale.

Da pochissimi giorni, inoltre, Calvelli è entrato ufficialmente nel consiglio di amministrazione del CdA di Stadio San Siro SpA, ovvero la società incaricata della gestione dell'area dove verrà realizzato quello che sarà il nuovo stadio di Milan ed Inter.

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