Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha voluto riservare alcune parole per Massimo Calvelli, 'dirigente' del Milan

Sta per nascere - ancora - un nuovo Milan targato RedBird. Il club rossonero, infatti, continua la sua rivoluzione societaria. Ad avere 'più potere' all'interno del club di Via Aldo Rossi, sicuramente sarà Massimo Calvelli, uomo scelto dalla proprietà americana. A parlare del 'nuovo dirigente' è stato Angelo Binaghi, presidente della FITP.