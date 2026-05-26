In merito al fallimento del Milan si è espresso anche Beppe Bergomi. L'ex difensore dell'Inter, oggi opinionista televisivo e seconda voce, ha ribadito l'urgenza di cambiare qualcosa per dare un nuovo slancio al Diavolo. Di seguito, un estratto del suo intervento durante la trasmissione 'Sky Calcio Club'.

"Per il Milan è arrivato il momento del cambiamento, totale. Costruire una squadra di come era la tradizione del Milan una squadra che gioca bene a calcio. Perché siamo qui tutti a parlare bene del Como? Perché c’è dietro un percorso, un progetto, far salire la qualità dei giocatori. Il Milan non è andato in Champions l’anno scorso ma ha speso 150 milioni, quindi queste società possono spendere".