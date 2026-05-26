Si prospettano delle settimane molto bollenti per il Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, il club ha deciso di esonerare in blocco allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e scout. Cardinale, affiancato da Ibrahimovic, si è messo subito al lavoro per correre ai ripari. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivati tantissimi aggiornamenti a riguardo.