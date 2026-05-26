PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, rivoluzione in atto: ecco i possibili nomi in dirigenza. Panchina, ipotesi Xavi. Leao, è addio?
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Milan, rivoluzione in atto: ecco i possibili nomi in dirigenza. Panchina, ipotesi Xavi. Leao, è addio?
PianetaMilan Top News: dal futuro della dirigenza e della panchina, al possibile addio di Leao, ecco le notizie migliori di oggi
Si prospettano delle settimane molto bollenti per il Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, il club ha deciso di esonerare in blocco allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e scout. Cardinale, affiancato da Ibrahimovic, si è messo subito al lavoro per correre ai ripari. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivati tantissimi aggiornamenti a riguardo.
La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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