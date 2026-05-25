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Dall’Inghilterra: “Il Milan ha avviato i contatti con Iraola”. Ecco chi è e perché Cardinale lo cerca

Andoni Iraola, allenatore
Gerry Cardinale al lavoro per cercare il sostituto di Massimiliano Allegri: avviati i contatti con Andoni Iraola. Chi è, come giocano le sue squadre e perché il Milan lo cerca
Redazione PM

Terremoto totale in casa Milan. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha portato Gerry Cardinale a una decisione drastica. Il proprietario del club ha comunicato l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una vera e propria rivoluzione, con un organico che adesso è completamente da ricomporre.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo corso sarà affidato a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a scegliere il nuovo direttore sportivo e il nuovo amministratore delegato. Nonostante la nomina di queste figure non sia ancora avvenuta, il Milan ha già avviato i primi contatti con alcuni candidati per il ruolo di allenatore.

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Milan, avviati i contatti con Iraola

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Secondo quanto riferito dai collegi di 'Sky Sport UK', il Milan avrebbe avviato i primi contatti con Andoni Iraola. Il contratto del tecnico spagnolo andrà in scadenza con il Bournemouth il prossimo 30 giugno e non rinnoverà con le 'Cherries'. Classe 1982, Iraola è reduce da un grande triennio con il club inglese, culminato con la prima storica qualificazione in Europa League ottenuta all'ultima giornata di campionato. L'allenatore è assistito Jorge Mendes, noto procuratore che cura anche gli interessi di Estupinan, Joao Felix e Sergio Conceicao.

Chi è Iraola

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Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1, lo stesso adottato da Pioli, Fonesca e Connceicao al Milan. Le squadre di Iraola giocano un calcio coraggioso e offensivo, come testimoniano le 58 reti segnate dal Bournemouth nella Premier League 2025/2026. Si tratta di un profilo interessante, ma che non offre garanzie nell'immediato. Un allenatore "alla Fabregas": l'identikit tracciato da Cardinale e Ibra per la nuova guida tecnica. Sul tavolo, restano comunque i nomi di Antonio Conte, Thiago Motta, Xavi e Van Bommel.

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