Gerry Cardinale al lavoro per cercare il sostituto di Massimiliano Allegri: avviati i contatti con Andoni Iraola. Chi è, come giocano le sue squadre e perché il Milan lo cerca

Redazione PM 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 20:38)

Terremoto totale in casa Milan. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha portato Gerry Cardinale a una decisione drastica. Il proprietario del club ha comunicato l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una vera e propria rivoluzione, con un organico che adesso è completamente da ricomporre.