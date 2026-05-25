Conte opzione da tempo di Ibrahimovic

Ricordiamo che, quando il Milan ha scelto l'erede di Stefano Pioli, i candidati forti di Zlatan Ibrahimovic erano tre: Sergio Conceição (arrivato poi a gennaio), Thiago Motta (che scelse la Juventus) e Antonio Conte (che firmò con il Napoli). Gli ultimi due candidati erano stati bocciati dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Il primo per costi e carattere, il secondo perché non era scoccata la scintilla. Con più potere nelle mani di Ibrahimovic, è facile pensare come il nome di Antonio Conte possa tornare di moda, così come quello di Thiago Motta. Non sarà una scelta banale, visto che lo stesso svedese si gioca molto sulla scelta del prossimo allenatore del Milan.