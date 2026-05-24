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Calciomercato, Gila saluta la Lazio: una lettera che sa di addio. Futuro al Milan? Ecco cosa filtra

Mario Gila, difensore Lazio
Mario Gila e la Lazio sempre più vicini all'addio: il messaggio ai tifosi biancocelesti e il segnale di calciomercato lanciato al Milan
Redazione PM

Uno dei nomi più caldi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato è quello di Mario Gila, obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la difesa. Il centrale spagnolo classe 2000 ha un contratto con la Lazio fino al 2027, ma la sensazione è che possa lasciare la capitale già al termine di questa stagione. Il suo procuratore Alejandro Camaño ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni delle voci che lo accostano al club rossonero. Il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito chiede almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Il suo contributo è stato fondamentale per raggiungere la finale di Coppa Italia, poi persa contro l'Inter (2-0). La Lazio ha concluso al nono posto in classifica, ma le prestazioni di Gila sono state comunque di livello. In stagione ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni, rimanendo in campo per un totale di 2919 minuti.

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Il messaggio di Gila su Instagram

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Dopo la vittoria contro il Pisa nell'ultima giornata di campionato, Gila ha pubblicato una carrellata di foto che riassumono il suo percorso alla Lazio. Le immagini sono accompagnate da una lunga didascalia, da molti interpretata come un messaggio di addio al club biancoceleste. Di seguito, il post Instagram e tutte le sue parole.

"Ciao Laziali, si chiude una stagione molto importante per la mia carriera. Sicuramente non è stata positiva a livello di risultati, ma ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra incredibile. Ho dato tutto me stesso per questo scudo. Sono davvero orgoglioso del percorso fatto e di ciò che sono diventato qui alla Lazio".

Il ringraziamento al gruppo squadra

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"Voglio ringraziare prima di tutto i miei compagni. Ci siamo sostenuti a vicenda nei momenti più difficili dell'anno. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili, ma anche una quotidianità che ha reso le mie giornate più felici".

La dedica alla famiglia

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"Un ringraziamento speciale va alla mia compagna. Mi ha supportato nei passaggi più importanti e mi ha regalato la gioia più bella della mia vita, ovvero la creazione della nostra famiglia. Vi amo".

Il saluto e l'omaggio a Pedro per il suo addio

"Infine, voglio dedicare un pensiero a una leggenda del calcio come Pedro, che lascia la squadra. So che te ne vai con l'amaro in bocca per non aver vinto un trofeo. Questo aspetto dimostra proprio ciò che ti contraddistingue: l'umiltà, il coraggio e la mentalità vincente che ci hai trasmesso in queste stagioni. Ti ringraziamo per essere stato al nostro fianco in questi cinque anni. Ci mancherai tantissimo, Pedro, sei stato un punto di riferimento fondamentale".

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