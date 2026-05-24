Il messaggio di Gila su Instagram — Dopo la vittoria contro il Pisa nell'ultima giornata di campionato, Gila ha pubblicato una carrellata di foto che riassumono il suo percorso alla Lazio. Le immagini sono accompagnate da una lunga didascalia, da molti interpretata come un messaggio di addio al club biancoceleste. Di seguito, il post Instagram e tutte le sue parole.

"Ciao Laziali, si chiude una stagione molto importante per la mia carriera. Sicuramente non è stata positiva a livello di risultati, ma ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra incredibile. Ho dato tutto me stesso per questo scudo. Sono davvero orgoglioso del percorso fatto e di ciò che sono diventato qui alla Lazio".

Il ringraziamento al gruppo squadra —

"Voglio ringraziare prima di tutto i miei compagni. Ci siamo sostenuti a vicenda nei momenti più difficili dell'anno. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili, ma anche una quotidianità che ha reso le mie giornate più felici".

La dedica alla famiglia —

"Un ringraziamento speciale va alla mia compagna. Mi ha supportato nei passaggi più importanti e mi ha regalato la gioia più bella della mia vita, ovvero la creazione della nostra famiglia. Vi amo".