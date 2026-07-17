Il calciomercato del Milan è un vulcano in continua ebollizione, capace di riaccendere piste che molti addetti ai lavori consideravano ormai definitivamente tramontate. Nelle ultime settimane, i radar di via Aldo Rossi si erano posati con insistenza sul profilo di Kōnstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 in forza al KRC Genk. Il trequartista greco ha letteralmente incantato il calcio belga e internazionale nell'ultima stagione, collezionando lo straordinario bottino di 3 gol e la bellezza di 18 assist vincenti in 49 partite ufficiali disputate tra Jupiler Pro League, Europa League e coppe nazionali.

L'identikit del talento ellenico sembrava scritto appositamente per le esigenze tattiche del nuovo allenatore del Milan, il portoghese Rúben Amorim. Il tecnico lusitano è infatti alla ricerca di un trequartista mancino puro, capace di agire sul centrodestra per poi accentrarsi e colpire sul piede forte nel suo dinamico 3-4-2-1. Negli ultimi giorni, tuttavia, le speranze di vedere Karetsas a Milano sembravano essersi affievolite sensibilmente, ricalcando il destino di un altro obiettivo sfumato, il bosniaco Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen, promesso sposo dell'Atalanta.

Il blitz del Borussia Dortmund e il fattore chilometrico

A frenare l'ottimismo sponda rossonera erano state le autorevoli indiscrezioni provenienti dalla Germania. Secondo i media tedeschi, Karetsas aveva già raggiunto un'intesa di massima con il, ritenuto lo step ideale per la sua vertiginosa crescita professionale. Un'opzione fortemente caldeggiata anche dalla famiglia del ragazzo.

Nato proprio a Genk, il talento greco avrebbe trovato a Dortmund una sistemazione ottimale anche per ragioni logistiche: la città tedesca dista infatti appena 180 chilometri dal comune belga, un tragitto copribile in sole due ore di automobile che avrebbe permesso al calciatore di rimanere vicinissimo ai propri affetti familiari.

Moretto riaccende la pista: il Milan non molla Karetsas

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il trasferimento in Bundesliga, ecco arrivare la clamorosa indiscrezione a ribaltare lo scenario. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato, il Milan è tutt'altro che fuori dalla corsa per il prodigio del Genk.“Per il Milan teniamo anche il nome di Karetsas: il 2007 greco del Genk resta un nome in entrata che piace tantissimo al Milan. Nelle ultime settimane non se ne stava più parlando ma lo riaccendiamo in orbita Milan, nonostante la trattativa con il Borussia Dortmund: il club rossonero resta in corsa, ha avuto contatti recenti per Karetsas. Occhio a questa pista: il Milan sta cercando quel tipo di giocatore lì: tecnico, talentuoso, giovane”, ha rivelato il giornalista sportivo. La dirigenza rossonera ha riallacciato i contatti: la sfida di mercato al Borussia Dortmund è ufficialmente lanciata.