I radar del calciomercato del Milan si spostano con decisione verso l'Inghilterra. Nelle ultime ore, una clamorosa indiscrezione rimbalza direttamente Oltremanica e traccia una nuova pista per il reparto offensivo del Diavolo: l'interesse concreto per Amad Diallo. Secondo quanto riferito da fonti vicine al mondo dei procuratori al portale specializzato 'Caughtoffside.com', la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe individuato nell'esterno ivoriano, classe 2002, uno degli obiettivi prioritari per innalzare il tasso tecnico della squadra.

Il nome del talento africano non è affatto causale. Il nuovo allenatore del Milan, il portoghese Rúben Amorim, ha espresso la precisa volontà di inserire in rosa un esterno d'attacco giovane, rapido e dotato di grande inventiva nell'uno contro uno. Il profilo dell'ex Atalanta viene considerato ideale per sposare le dinamiche offensive e i ritmi intensi che il tecnico lusitano intende trasmettere al suo nuovo Milan.

Il fattore Amorim e il muro del Manchester United

A giocare un ruolo potenzialmente decisivo nella trattativa potrebbe essere proprio il profondo legame professionale tra l'allenatore e il calciatore. Amorim ha già guidato e valorizzato Diallo durante la sua recente avventura sulla panchina dei 'Red Devils', un fattore di conoscenza reciproca che agevolerebbe non poco l'inserimento del ragazzo a Milanello. Ma qual è lo stato dell'arte dell'operazione?

Come rivelato da 'Caughtoffside.com', il Milan starebbe pianificando una prima offerta esplorativa. Si tratterà tuttavia di una proposta molto contenuta e improntata alla sostenibilità economica, che difficilmente potrà soddisfare le pretese economiche del Manchester United. Il nuovo manager degli inglesi, Michael Carrick, ripone infatti grandissima fiducia nelle qualità dell'ivoriano e la società britannica non ha alcuna necessità finanziaria di svendere i propri gioielli a prezzo di saldo.

Proposta irrinunciabile e status: lo scenario per il ritorno in Italia

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La strada per via Aldo Rossi si preannuncia dunque in salita. Per far sì che i vertici di Old Trafford aprano concretamente al trasferimento, il Milan dovrà presentare sul tavolo dello United una proposta economica giudicata irrinunciabile. Il tabloid britannico sottolinea come il Manchester United sia fermamente intenzionato a trattenere Diallo, blindando la porta a possibili trattative con il Milan o con altri club fortemente interessati come, a meno che non sia il calciatore stesso a chiedere formalmente la cessione.Per Amad Diallo si tratterebbe di un ritorno nel Paese calcistico che lo ha cresciuto ed esaltato. Svezzato dal florido vivaio dell', l'esterno possiede anche il passaporto italiano, dettaglio non trascurabile in chiave liste. Nell'ultima stagione disputata a Manchester, l'ivoriano ha recitato una parte importante – agendo persino come esterno a tutta fascia nella prima parte dell'anno proprio sotto la gestione Amorim – collezionando 2.428 minuti sul terreno di gioco distribuiti in 33 presenze complessive tra Premier League e Coppa di Lega, impreziosite da 2 reti e 4 assist vincenti. La caccia al talento è aperta.