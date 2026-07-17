Il futuro di Luka Modrić è l'argomento che più di tutti tiene con il fiato sospeso il popolo rossonero. Lo scorso 30 giugno è ufficialmente scaduto il contratto annuale che ha legato il fuoriclasse croato al Milan nell'ultima stagione. Il Pallone d'Oro 2018, tuttavia, ha in mano un'opzione unilaterale di rinnovo per un'ulteriore stagione – che sposterebbe la scadenza al 30 giugno 2027 – alle medesime cifre dell'annata appena trascorsa, ovvero 4 milioni di euro netti di ingaggio, bonus inclusi. Le ultime indiscrezioni di calciomercato spingono con decisione verso la fumata bianca.

Modrić aveva chiarito alla dirigenza di via Aldo Rossi che avrebbe sciolto le riserve solo dopo l'avventura ai Mondiali, prendendosi del tempo per consultarsi con la propria famiglia. Con l'eliminazione della Croazia avvenuta già da qualche giorno, il regista – attualmente in vacanza in Turchia – è pronto a rendere pubblica la sua decisione. A dare un'importante accelerata alla cronaca è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato un incontro decisivo in programma entro la giornata di lunedì tra il Milan e l'entourage che cura gli interessi economici del campione croato.

Il pressing dei leader: le telefonate di Cardinale, Amorim e Ibrahimóvic

In via Aldo Rossi l'ottimismo è alle stelle, frutto anche di un vero e proprio corteggiamento collettivo messo in atto dai vertici societari per convincere il classe 1985 a vestire nuovamente la maglia del Diavolo. Oltre ai contatti diretti avuti con il proprietarioe alle telefonate conoscitive con il nuovo allenatore, un ruolo cruciale lo sta giocando lo svedese

Come svelato dal quotidiano sportivo croato 'Sportske Novosti', il Senior Advisor di RedBird ha telefonato ben due volte a Modrić negli ultimi giorni. Il messaggio dell'ex attaccante è stato chiaro e perentorio: tutto il mondo Milan vuole la sua permanenza a Milano per guidare il gruppo e lo spogliatoio verso nuovi traguardi.

Garanzie vincenti: il sogno della Seconda Stella nel mirino di Modrić

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Il nodo centrale della questione, in ogni caso, non è tanto legato all'aspetto economico. I rumors che filtrano dall'ambiente rossonero confermano come Modrić stia chiedendoprima di apporre la firma sul rinnovo. Il croato vuole la certezza assoluta che il Milan di Rúben Amorim sia stato costruito con l'obiettivo dichiarato di vincere e non semplicemente di partecipare.Dovendo già rinunciare al palcoscenico della Champions League per questa stagione, l'ex Real Madrid vuole spendere l'ultimo ballo della sua straordinaria carriera agonistica con un obiettivo di primissimo livello: lottare da protagonista assoluto per conquistare lo Scudetto e cucire sulla maglia rossonera la storicadella storia del club.