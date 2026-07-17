Dopo aver blindato la difesa e l'attacco con investimenti faraonici, il Milan è pronto a piazzare il colpo di leadership e qualità per il proprio centrocampo. La campagna acquisti estiva del club rossonero, inaugurata dagli arrivi di Gonçalo Ramos (prelevato dal PSG per 74 milioni di euro più bonus) e Mario Gila (acquistato dalla Lazio per 27,5 milioni di euro più bonus), si arricchirà presto di un tassello d'esperienza internazionale: il gradito ritorno di Luka Modrić.

Il fuoriclasse croato, classe 1985 e Pallone d'Oro 2018, è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto avvenuta lo scorso 30 giugno. Finora, il regista di Zara non ha esercitato l'opzione di rinnovo annuale – che avrebbe prolungato l'accordo fino al 30 giugno 2027 – alle stesse cifre dell'annata appena trascorsa, ovvero 4 milioni di euro netti inclusi i bonus. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il suo definitivo 'sì' al club di Via Aldo Rossi è ormai in arrivo.

I colloqui con Amorim e il nuovo ruolo nel Milan 2026/2027

L'ex leggenda del Real Madrid ha espresso la chiara intenzione di disputare un altro anno con la maglia del Milan. I segnali in tal senso sono apparsi evidenti già da diverse settimane e gli addetti ai lavori attendono soltanto il momento delle firme sui contratti. Decisivi, in questo senso, sono stati i contatti diretti con il nuovo allenatore del Diavolo: Modrić ha infatti parlato almeno tre volte al telefono con, ricevendo dal tecnico lusitano ampie rassicurazioni sulle ambizioni della squadra, costruita per lottare su ogni fronte per la vittoria.

Rispetto alla sua prima esaltante annata a Milano, la gestione del croato sarà inevitabilmente differente. Con il Milan impegnato su più fronti tra la Serie A e l'Europa League, lo staff tecnico di Amorim opterà per un minutaggio più selezionato e strategico, preservando le geometrie del numero 14 rossonero per i momenti chiave della stagione.

I numeri della prima stagione: un impatto da leader vero

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Il peso specifico di Luka Modrić nello scacchiere milanista, del resto, è certificato dai numeri straordinari registrati nella sua prima esperienza all'ombra del Duomo. Il croato ha dimostrato una tenuta fisica invidiabile, collezionando ben 2.864 minuti sul terreno di gioco distribuiti in 37 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con una media monstre di 77 minuti disputati a partita.Un contributo tangibile sia in fase di impostazione che in zona gol: indimenticabili le sue 2 reti decisive, valse ben 6 punti totali in classifica contro Bologna e Pisa, a cui si aggiungono i 3 assist vincenti per i gol di Ruben Loftus-Cheek a Lecce, Zachary Athekame a San Siro contro il Pisa e Koni De Winter all'Olimpico contro la Roma. Il Diavolo è pronto a riabbracciare il suo Maestro per dare l'assalto ai trofei della stagione 2026-2027.