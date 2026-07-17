La campagna acquisti estiva del Milan per la stagione 2026/2027 si preannuncia a dir poco pirotecnica. La dirigenza di via Aldo Rossi ha già dimostrato la propria forza economica piazzando due colpi da novanta del calibro di Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG, e di Mario Gila, prelevato dalla Lazio. L'impressione diffusa tra gli addetti ai lavori è che il club rossonero non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui.

I prossimi passi del Diavolo sono già tracciati: in primis si attende la formalizzazione del ritorno di Luka Modrić, vicinissimo a legarsi nuovamente ai colori rossoneri con un contratto annuale. In seconda battuta, gli sforzi si concentreranno sull'assalto a profili di respiro internazionale e di assoluta qualità, perfetti per integrarsi nel 3-4-2-1, il credo tattico del nuovo allenatore Rúben Amorim.

Non solo Gila: Amorim chiama il suo fedelissimo Gonçalo Inácio

Nel reparto arretrato, l'innesto del solo Gila non potrà bastare per coprire le esigenze del lungo calendario rossonero; serve un altro innesto di spessore al centro della retroguardia. Come ricordato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', uno dei profili in cima alla lista dei desideri di Amorim è, centrale mancino classe 2001 attualmente in forza allo

Il difensore lusitano è un autentico fedelissimo del nuovo tecnico del Milan, che lo ha svezzato e valorizzato nel corso della comune e vincente esperienza alla guida dei 'Leões'. Amorim avrebbe voluto portare il centrale con sé già durante la sua parentesi al Manchester United; ora potrebbero finalmente riabbracciarsi a Milano, sponda rossonera.

Clausola, prezzo di saldo e il nodo Fikayo Tomori

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L'operazione presenta contorni finanziari ben precisi. Sebbene nel contratto di Gonçalo Inácio con lo Sporting Lisbona – valido fino al 30 giugno 2030 – sia presente una clausola risolutoria scritta da 60 milioni di euro, il centrale mancino potrebbe lasciare il Portogallo per una cifra sensibilmente inferiore, quantificabile attorno ai. Uno sconto dovuto in parte al forte 'lavoro ai fianchi' portato avanti dallo stesso Amorim e in parte a un gentlemen's agreement tra il calciatore con la maglia numero 25 e la dirigenza dello Sporting per favorire la cessione a cifre congrue.I numeri dell'ultima stagione in Portogallo testimoniano l'assoluta affidabilità del ragazzo: ben 4.007 minuti giocati in 46 presenze complessive (una media impressionante di 87 minuti per gara) tra campionato, Champions League, Supercoppa e coppe nazionali, conditi da 3 gol e 3 assist. Tuttavia, per far sì che il Milan possa affondare definitivamente il colpo, sarà necessario prima sbloccare il mercato in uscita. L'indiziato principale a fare spazio al portoghese è, uno dei senatori rossoneri ormai con la valigia in mano da diverso tempo.