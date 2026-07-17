Non conosce soste la caccia del Milan al trequartista ideale da mettere a disposizione del nuovo allenatore, Rúben Amorim, in questa infuocata sessione estiva di calciomercato. Sebbene la lista dei profili accostati al club rossonero nelle ultime settimane sia stata particolarmente fitta, i primi verdetti del mercato stanno già scremando le opzioni sul tavolo della dirigenza di via Aldo Rossi.

Alcuni obiettivi, infatti, stanno definitivamente sfumando. È il caso del bosniaco Kerim Alajbegović (Bayer Leverkusen), ormai a un passo dall'accordo con l'Atalanta, e del talento greco Kōnstantinos Karetsas (KRC Genk), che ha già trovato un'intesa contrattuale per sposare il progetto del Borussia Dortmund. Se in cima ai desideri rossoneri resiste la suggestione che porta a Phil Foden del Manchester City, con l'alternativa italiana Nicolò Zaniolo (Udinese) sempre sullo sfondo, un nuovo nome è tornato a scalare le gerarchie.

Algoritmi e numeri: Can Uzun stuzzica la dirigenza rossonera

Come sottolineato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il profilo dicontinua a stuzzicare la fantasia degli uomini mercato rossoneri. Non si tratta di una semplice indiscrezione: il nome del talento turco nato in Germania occupa infatti le primissime posizioni nelle liste di 'Casa Milan' quando vengono analizzati i dati e gli algoritmi applicati allo scouting. Can Uzun rappresenterebbe una risorsa di assoluto spessore per Amorim, utile a garantire dosi massicce di fantasia e imprevedibilità a un reparto che vanta già le stelle di

Sotto il profilo prettamente tattico, le sue caratteristiche non collimano perfettamente con l'identikit tracciato dal tecnico portoghese, che preferirebbe un trequartista mancino puro per farlo agire sul centrodestra e permettergli di rientrare sul piede forte. Can Uzun è un classe 2005 di piede destro, ma è dotato di una straordinaria abilità balistica anche con il sinistro. Nell'ultima stagione vissuta con la maglia dell'Eintracht Francoforte, il gioiello turco ha collezionato 28 presenze ufficiali (per un totale di 1.513 minuti sul terreno di gioco) tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, mettendo a referto ben 10 gol e 6 assist.

Asta internazionale: la valutazione e l'insidia Galatasaray

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Blindato da un contratto valido fino al 30 giugno 2029 con le 'Aquile' di Francoforte, Can Uzun ha attirato l'attenzione delle grandi d'Europa. La sua valutazione ufficiale secondo il portale specializzato 'Transfermarkt' si attesta sui 45 milioni di euro, ma le indiscrezioni di mercato rivelano come l'Eintracht punti a scatenare un'asta per incassare almenodalla sua partenza.Il destino del ragazzo sembra segnato e lontano dalla Germania. Il calciatore ha già avuto un primo approccio concreto con i dirigenti deldi İstanbul. Se il Milan ha intenzione di fare sul serio per questo straordinario talento, dovrà accelerare i tempi in modo definitivo: il rischio di veder sfuggire l'ennesimo obiettivo della trequarti è dietro l'angolo.