Il Diavolo sogna il talento del Manchester City per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim: l'operazione (50-60 milioni) può essere finanziata dalla cessione di Rafa Leão
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Il Milan non vuole fermarsi più. Dopo aver infiammato le prime battute del calciomercato estivo con gli innesti di Gonçalo Ramos e Mario Gila – un doppio investimento monstre che ha superato la barriera dei 100 milioni di euro – la dirigenza rossonera culla un nuovo, clamoroso sogno per la trequarti: Phil Foden.
A rilanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna di 'Tuttosport', che delinea i contorni di una suggestione di mercato nata da precise esigenze tattiche. Il nuovo allenatore del Diavolo, il portoghese Rúben Amorim, ha infatti avanzato una richiesta tecnica ben specifica: un trequartista mancino, capace di agire sul centrodestra nel suo collaudato 3-4-2-1.
Abbondanza a sinistra, vuoto a destra: il piano di AmorimSe sul versante mancino della trequarti il Milan vanta un'enorme abbondanza – potendo contare sulle qualità di Christian Pulisic, Christopher Nkunku e, almeno per il momento, di Rafael Leão – la situazione è diametralmente opposta sulla destra. In quella casella l'unico interprete di ruolo è Samuel Chukwueze, che Amorim sta peraltro testando anche in una posizione più arretrata come esterno a tutta fascia nel centrocampo a quattro.
Il proprietario, Gerry Cardinale, è intenzionato a regalare un altro grandissimo colpo al suo nuovo tecnico e il profilo di Foden è balzato in cima alla lista dei desideri. Il talento classe 2000 non è considerato un punto fermo inamovibile nel nuovo Manchester City guidato da Enzo Maresca. Complice una scadenza contrattuale relativamente vicina, fissata al 30 giugno 2027, il club inglese potrebbe lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.
Incastro perfetto: fuori Leão, dentro FodenUna valutazione importante, ma che coincide esattamente con la cifra che via Aldo Rossi conta di incassare dalla possibile cessione di Rafael Leão. L'eventuale partenza del portoghese finanzierebbe interamente l'assalto all'inglese: per il Milan si tratterebbe dell'incastro perfetto, sia a livello tecnico che di bilancio.
Come evidenziato dal quotidiano torinese, al momento non ci sono trattative ufficiali in corso. Tuttavia, i rapporti tra Milan e Manchester City sono considerati ottimi, consolidati già un anno fa in occasione del trasferimento in Premier League di Tijjani Reijnders. La via è tracciata: il sogno Foden è pronto a infiammare l'estate rossonera.
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