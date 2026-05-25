Gerry Cardinale aveva annunciato cambiamenti in caso di fallimento dell'obiettivo Champions e così sarà: il numero uno del Milan sta prendendo in mano il futuro del club con decisione. Fuori praticamente tutti: Giorgio Furlani, Moncada, Igli Tare e anche Massimiliano Allegri , ormai a un passo dall'esonero. Ibrahimovic sarà il suo braccio destro, ma il nuovo allenatore rossonero sarà una scelta di Cardinale stesso. Ecco tutti i dettagli.

Il piano di Cardinale per il Milan

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il nuovo allenatore del Milan sarà scelto da Gerry Cardinale in persona e sarà un nome forte "che giochi come Fabregas". Al fianco del numero uno di RedBird ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Cardinale non delegherà più e vuole un allenatore propositivo. Oltretutto, Adriano Galliani non farà parte del progetto del nuovo Milan, con Scaroni che si occuperà di nuovo dello stadio. Il nuovo allenatore sarà scelto in settimana, con Massimiliano Allegri che andrà via insieme a Giorgio Furlani. Valutazione anche sui giocatori: Pulisic va ricostruito nel fisico e nello spirito, mentre a Leão si imputa di non avere carattere e si cerca una destinazione nella prossima sessione di calciomercato. Questa è la prospettiva su cui si baserà il nuovo Milan.