L'analisi PM: scelta coraggiosa, ma che va sostenuta—
Una scelta coraggiosa che però porta con sé dei dubbi chiari. Il primo riguarda le ambizioni: ovviamente con un allenatore giovane il primo obiettivo non può essere quello di puntare subito allo Scudetto, ma serve costruire e crescere come gruppo. Il secondo dubbio riguarda proprio la forza della società: se si vuole prendere un profilo come Iraola (in forte rampa di lancio) serve proteggerlo con le unghie e con i denti, anche in caso di risultati negativi e non lasciato solo come fatto con Fonseca. Il terzo dubbio riguarda il mercato: serve una rivoluzione, visto che al momento ci sono pochi giocatori adatti a un gioco alla Fabregas.
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