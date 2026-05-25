PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, rivoluzione di Cardinale: allenatore alla Fabregas. Niente Galliani e via Leão

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, rivoluzione di Cardinale: allenatore alla Fabregas. Niente Galliani e via Leão

Milan, rivoluzione di Cardinale: allenatore alla Fabregas. Niente Galliani e via Leão
Partita la rivoluzione di Gerry Cardinale: decide lui il destino del Milan. Ecco il profilo dell'allenatore. No a Galliani e non solo. La ricostruzione de 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Gerry Cardinale aveva annunciato cambiamenti in caso di fallimento dell'obiettivo Champions e così sarà: il numero uno del Milan sta prendendo in mano il futuro del club con decisione. Fuori praticamente tutti: Giorgio Furlani, Moncada, Igli Tare e anche Massimiliano Allegri, ormai a un passo dall'esonero. Ibrahimovic sarà il suo braccio destro, ma il nuovo allenatore rossonero sarà una scelta di Cardinale stesso. Ecco tutti i dettagli.

Il piano di Cardinale per il Milan

—  

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il nuovo allenatore del Milan sarà scelto da Gerry Cardinale in persona e sarà un nome forte "che giochi come Fabregas". Al fianco del numero uno di RedBird ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Cardinale non delegherà più e vuole un allenatore propositivo. Oltretutto, Adriano Galliani non farà parte del progetto del nuovo Milan, con Scaroni che si occuperà di nuovo dello stadio. Il nuovo allenatore sarà scelto in settimana, con Massimiliano Allegri che andrà via insieme a Giorgio Furlani. Valutazione anche sui giocatori: Pulisic va ricostruito nel fisico e nello spirito, mentre a Leão si imputa di non avere carattere e si cerca una destinazione nella prossima sessione di calciomercato. Questa è la prospettiva su cui si baserà il nuovo Milan.

LEGGI ANCHE

L'analisi PM: scelta coraggiosa, ma che va sostenuta

—  

Una scelta coraggiosa che però porta con sé dei dubbi chiari. Il primo riguarda le ambizioni: ovviamente con un allenatore giovane il primo obiettivo non può essere quello di puntare subito allo Scudetto, ma serve costruire e crescere come gruppo. Il secondo dubbio riguarda proprio la forza della società: se si vuole prendere un profilo come Iraola (in forte rampa di lancio) serve proteggerlo con le unghie e con i denti, anche in caso di risultati negativi e non lasciato solo come fatto con Fonseca. Il terzo dubbio riguarda il mercato: serve una rivoluzione, visto che al momento ci sono pochi giocatori adatti a un gioco alla Fabregas.

Leggi anche
Milan, per il post Allegri opzione Conte. E occhio a Paratici. Proprietà: “Vogliamo uno...
Calciomercato, Gila saluta la Lazio: una lettera che sa di addio. Futuro al Milan? Ecco cosa filtra

© RIPRODUZIONE RISERVATA