2. Il nuovo AD: il mandato aziendale a Massimo Calvelli — La ristrutturazione del Milan segue un nuovo modello istituzionale che spacca in due la governance del club. La gestione puramente aziendale e finanziaria è stata affidata da Cardinale a Massimo Calvelli, membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan e uomo forte del fondo RedBird. Calvelli ha già aperto un casting serrato per individuare il nuovo Amministratore Delegato. La rosa dei candidati spazia tra profili di matrice internazionale ed esperti dirigenti della Serie A, tra i quali spiccano:

Adriano Galliani: l'ipotesi del clamoroso e romantico ritorno alla base.

Giovanni Carnevali: stimato per le sue abilità nel player trading.

Claudio Fenucci: architetto del modello di sostenibilità finanziaria.

3. Area Sportiva a Zlatan Ibrahimović: scatta il toto-allenatore — Se la parte finanziaria è nelle mani di Calvelli, il controllo totale del lato tecnico passa a Zlatan Ibrahimović. In qualità di Senior Advisor di RedBird, lo svedese avrà l'onere esclusivo di scegliere il prossimo Direttore Sportivo e, di concerto con quest'ultimo, la nuova guida tecnica per la stagione 2026-2027. La lista dei candidati al vaglio di Ibrahimović si divide tra profili internazionali e vecchie conoscenze personali dello svedese:

Le piste estere: restano caldi i nomi di Xavi Hernández, Andoni Iraola e il portoghese Marco Silva.

I nodi legati al passato: salgono le quotazioni di Thiago Motta e Mark van Bommel.

Il sogno della tifoseria: resta viva la suggestione Antonio Conte, sebbene l'operazione presenti altissimi costi di gestione complessiva.

4. Il caso Allegri: muro sul contratto e intreccio panchine — Il divorzio da Massimiliano Allegri si preannuncia complesso sul piano burocratico. Non esistono al momento i margini per una risoluzione consensuale né per la concessione di una buonuscita da parte del club. L'allenatore livornese andrà incontro a un esonero unilaterale che graverà sull'ultimo anno di contratto da 5 milioni di euro netti. Per il futuro di Allegri si profila un clamoroso intreccio di mercato con lo stesso Antonio Conte: entrambi i tecnici sono in corsa sia per la panchina della Nazionale Italiana sia per la guida tecnica del Napoli.

5. Il mercato va in fumo: addii eccellenti e obiettivi sfumati — Il danno economico derivante dalla mancata qualificazione in Champions League compromette gravemente l'assetto finanziario della rosa e ridimensiona la campagna acquisti estiva. Il Milan deve fare i conti con un ridimensionamento forzato:

I rinnovi che saltano: Luka Modrić potrebbe non prolungare il suo legame con il club rossonero.

I senatori in uscita: elementi del calibro di Adrien Rabiot e Strahinja Pavlović sono ora potenzialmente sulla lista dei partenti.

Le trattative saltate: possono tramontare le piste che portano a Leon Goretzka e al difensore Mario Gila.

Attacco ridotto: cancellati tutti i profili dei grandi bomber internazionali che la dirigenza uscente aveva messo nel mirino per la prossima stagione.