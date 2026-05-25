2. Il nuovo AD: il mandato aziendale a Massimo Calvelli—
La ristrutturazione del Milan segue un nuovo modello istituzionale che spacca in due la governance del club. La gestione puramente aziendale e finanziaria è stata affidata da Cardinale a Massimo Calvelli, membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan e uomo forte del fondo RedBird. Calvelli ha già aperto un casting serrato per individuare il nuovo Amministratore Delegato. La rosa dei candidati spazia tra profili di matrice internazionale ed esperti dirigenti della Serie A, tra i quali spiccano:
3. Area Sportiva a Zlatan Ibrahimović: scatta il toto-allenatore—
Se la parte finanziaria è nelle mani di Calvelli, il controllo totale del lato tecnico passa a Zlatan Ibrahimović. In qualità di Senior Advisor di RedBird, lo svedese avrà l'onere esclusivo di scegliere il prossimo Direttore Sportivo e, di concerto con quest'ultimo, la nuova guida tecnica per la stagione 2026-2027. La lista dei candidati al vaglio di Ibrahimović si divide tra profili internazionali e vecchie conoscenze personali dello svedese:
4. Il caso Allegri: muro sul contratto e intreccio panchine—
Il divorzio da Massimiliano Allegri si preannuncia complesso sul piano burocratico. Non esistono al momento i margini per una risoluzione consensuale né per la concessione di una buonuscita da parte del club. L'allenatore livornese andrà incontro a un esonero unilaterale che graverà sull'ultimo anno di contratto da 5 milioni di euro netti. Per il futuro di Allegri si profila un clamoroso intreccio di mercato con lo stesso Antonio Conte: entrambi i tecnici sono in corsa sia per la panchina della Nazionale Italiana sia per la guida tecnica del Napoli.
5. Il mercato va in fumo: addii eccellenti e obiettivi sfumati—
Il danno economico derivante dalla mancata qualificazione in Champions League compromette gravemente l'assetto finanziario della rosa e ridimensiona la campagna acquisti estiva. Il Milan deve fare i conti con un ridimensionamento forzato:
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