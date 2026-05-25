I dati di Calcio e Finanza certificano il taglio dei ricavi del Milan: si prospetta un calciomercato estivo al ribasso. Da Luka Modrić e Adrien Rabiot alla cessione di Strahinka Pavlović: ecco il piano di RedBird per il Diavolo 2026-2027

Milan, effetto Europa League: bilancio RedBird e piano di ridimensionamento sul mercato

"Andare o no in Champions League sposta di 100 milioni di euro il mercato". La profezia pronunciata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Milanello si è avverata nel modo più doloroso. La mancata qualificazione condanna il Milan a una stagione 2026-2027 all'insegna del ridimensionamento economico. Con il fondo RedBird focalizzato sul mantenimento del bilancio in utile, la prossima sessione estiva di calciomercato sarà guidata con tutta probabilità da estrema parsimonia e oculatezza.