Milan, il dramma Champions cancella il mercato: salta il super colpo da 5 milioni e tre big dicono no
Addio ai big: Modrić e Rabiot verso i saluti—
Lo scenario sportivo imminente si preannuncia complesso. Il ridimensionamento economico e il probabile addio dello stesso Allegri rischiano di innescare una fuga dei senatori e dei fedelissimi del tecnico:
Cessione "obbligata" entro il 30 giugno: il possibile sacrificio di Pavlović—
Per sanare i conti e garantire l'attivo di bilancio richiesto dalla proprietà, il Milan potrebbe essere costretto a sacrificare un pezzo pregiato della rosa prima della chiusura ufficiale dell'esercizio finanziario 2026 (fissata al 30 giugno).
Il candidato principale alla cessione è Strahinja Pavlović:
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