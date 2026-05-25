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Il Milan si ridimensiona: addio Champions da 100 milioni, Modrić saluta e forse non solo lui

Luka Modric, centrocampista AC Milan, qui durante Milan-Cagliari 1-2 di Serie A
I dati di Calcio e Finanza certificano il taglio dei ricavi del Milan: si prospetta un calciomercato estivo al ribasso. Da Luka Modrić e Adrien Rabiot alla cessione di Strahinka Pavlović: ecco il piano di RedBird per il Diavolo 2026-2027
Daniele Triolo Redattore 

Milan, effetto Europa League: bilancio RedBird e piano di ridimensionamento sul mercato

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"Andare o no in Champions League sposta di 100 milioni di euro il mercato". La profezia pronunciata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Milanello si è avverata nel modo più doloroso. La mancata qualificazione condanna il Milan a una stagione 2026-2027 all'insegna del ridimensionamento economico. Con il fondo RedBird focalizzato sul mantenimento del bilancio in utile, la prossima sessione estiva di calciomercato sarà guidata con tutta probabilità da estrema parsimonia e oculatezza.

Il crollo dei ricavi UEFA: i dati di Calcio e Finanza

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Il passaggio dalla massima competizione europea all'Europa League comporta un drastico taglio dei flussi di cassa. Secondo le stime fornite da Calcio e Finanza, il confronto tra i due tornei non lascia spazio a interpretazioni:

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  • Ricavi stimati in Champions League: 38,5 milioni di euro (tra bonus partecipazione e market pool storici).

  • Ricavi stimati in Europa League: appena 13,4 milioni di euro.

  • Perdita netta a bilancio: oltre 25 milioni di euro di soli premi UEFA, a cui andrà sommato il pesante calo degli incassi da botteghino a San Siro.

    • Addio ai big: Modrić e Rabiot verso i saluti

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    Lo scenario sportivo imminente si preannuncia complesso. Il ridimensionamento economico e il probabile addio dello stesso Allegri rischiano di innescare una fuga dei senatori e dei fedelissimi del tecnico:

  • Luka Modrić: il centrocampista croato, in scadenza il prossimo 30 giugno, stava valutando il rinnovo annuale per un ultimo ballo sul palcoscenico della Champions League. Senza l'Europa che conta, l'addio dopo una sola stagione a Milano è quasi certo.

  • Adrien Rabiot: arrivato in rossonero riducendosi l'ingaggio a poco meno di 5 milioni netti (rispetto ai 6 più bonus percepiti all'Olympique Marsiglia) pur di ricongiungersi con Allegri, difficilmente accetterà di giocare l'Europa League senza la certezza della permanenza del suo mentore.

    • Cessione "obbligata" entro il 30 giugno: il possibile sacrificio di Pavlović

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    Per sanare i conti e garantire l'attivo di bilancio richiesto dalla proprietà, il Milan potrebbe essere costretto a sacrificare un pezzo pregiato della rosa prima della chiusura ufficiale dell'esercizio finanziario 2026 (fissata al 30 giugno).

    Il candidato principale alla cessione è Strahinja Pavlović:

  • Plusvalenza strategica: acquistato nell'estate 2024 dal RB Salisburgo per poco più di 20 milioni di euro (bonus inclusi), oggi il difensore serbo ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni.

  • Le pretendenti: escluso il Chelsea poiché fuori dalle coppe europee, sul centrale si registra il forte interesse del Manchester United in Premier League e l'opzione di un trasferimento in Turchia, sponda Galatasaray o Fenerbahçe.

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