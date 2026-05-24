Uno degli obiettivi di calciomercato principali per il Milan in vista della prossima stagione è Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco classe 1995 lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione e, dopo la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda, ha dato l'addio definitivo al pubblico che lo ha sostenuto per 8 stagioni ricche di successi. L'occasione a parametro zero stuzzica il Diavolo che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già trovato un accordo di massima con il calciatore. Sul tavolo c'è un accordo fino al 2029 (con opzione fino al 2030) a 5 milioni di euro netti a stagione. Restano da limare i dettagli sulle commissioni e sul bonus alla firma.