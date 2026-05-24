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Calciomercato, Goretzka al Milan? Matthäus approva: “Lo vedrei bene vicino a Modric”

Leon Goretzka e Lothar Matthaus
Calciomercato Milan, l'investitura di Lothar Matthäus per Leon Goretzka: le sue parole al termine di Bayern Monaco-Stoccarda
Redazione PM

Uno degli obiettivi di calciomercato principali per il Milan in vista della prossima stagione è Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco classe 1995 lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione e, dopo la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda, ha dato l'addio definitivo al pubblico che lo ha sostenuto per 8 stagioni ricche di successi. L'occasione a parametro zero stuzzica il Diavolo che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già trovato un accordo di massima con il calciatore. Sul tavolo c'è un accordo fino al 2029 (con opzione fino al 2030) a 5 milioni di euro netti a stagione. Restano da limare i dettagli sulle commissioni e sul bonus alla firma.

Calciomercato Milan, le parole di Matthäus sul futuro di Goretzka

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Dopo la vittoria della Coppa di Germania (3-0), anche la leggenda del Bayern Monaco e del calcio tedesco Lothar Matthäus ha parlato del futuro di Goretzka. L'ex centrocampista ha ringraziato il giocatore per quanto fatto con la maglia del club bavarese, ma ha anche confessato di approvare il suo possibile trasferimento al Milan. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport DE'.

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"Leon è un giocatore modello. Anzi, lo vorrei ringraziare perché questi otto anni con lui sono stati divertenti. Leon è sempre stato un esempio. Lo vedrei bene vicino a Modric. Nei prossimi anni me lo immagino intraprendere quella sfida".

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