"Sono dispiaciuto e arrabbiato, non ce lo aspettavamo. Dimissioni? Dobbiamo valutare l'annata in generale e si dovrà essere lucidi. Quando perdi cinque partite in casa, significa che abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Ci siamo sciolti dopo il vantaggio, abbiamo difeso male. Sono il primo responsabile, non so spiegare questo crollo".

I numeri della crisi e il verdetto di San Siro — Il fallimento del Milan è certificato da dati statistici impietosi, che giustificano la dura contestazione della Curva Sud (da cui sono piovuti cori come "indegni" e "buffoni"):

Il bilancio del girone di ritorno: appena 28 punti conquistati, con ben 5 sconfitte nelle ultime 9 sfide di campionato.

Il vantaggio dilapidato: i rossoneri si sono fatti scavalcare all'ultima giornata da Roma e Como, che volano a braccetto nell'Europa che conta.

Il blackout contro il Cagliari: dopo il gol lampo di Alexis Saelemaekers al 2', la squadra si è arroccata in difesa subendo la rimonta firmata Gennaro Borrelli e Juan Rodríguez.

Il Milan ha arretrato il proprio baricentro e ha rischiato più di subire il terzo gol che di trovare il pareggio. Il divario sul campo è testimoniato dal conteggio finale delle occasioni: 10 tiri in porta per il Cagliari contro appena 3 del Milan, con Mike Maignan chiamato a evitare un passivo ancora più pesante. Nelle prossime ore sono attesi comunicati ufficiali da Casa Milan: riguarderanno sicuramente i dirigenti ed è altamente probabile, ora, che le decisioni investano anche l'allenatore Allegri.