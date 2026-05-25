PIANETAMILAN news milan ultime notizie Allegri spiazza il Milan sul contratto dopo il disastro: “Dimissioni? Siamo lucidi …”. Ma Cardinale …

MILAN-CAGLIARI

Allegri spiazza il Milan sul contratto dopo il disastro: “Dimissioni? Siamo lucidi …”. Ma Cardinale …

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Milan-Cagliari 1-2 di Serie A
Massimiliano Allegri, nel post-partita di Milan-Cagliari, ha analizzato il fallimento della mancata qualificazione in Champions ma non si dimette. RedBird e Gerry Cardinale preparano, però, l'esonero dell'allenatore livornese: cifre e retroscena
Daniele Triolo Redattore 

Esonero Allegri: ore contate al Milan. Cardinale decide il futuro dopo il disastro Champions

—  

L'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan potrebbe già essere arrivata al capolinea. A meno di un anno dal suo ritorno in rossonero, avvenuto il 30 maggio 2025, il tecnico livornese è seriamente a rischio esonero. Gerry Cardinale e il fondo RedBird decideranno nelle prossime ore il destino dell'intera area tecnica e dirigenziale, dopo il clamoroso 5° posto che ha escluso il club dalla prossima Champions League.

Le parole di Allegri: "Dimissioni? Dobbiamo ..."

—  

Nel post-partita di Milan-Cagliari 1-2, l'allenatore toscano ha analizzato il crollo psicologico della squadra, allontanando però l'ipotesi di un addio spontaneo che lo porterebbe a rinunciare all'ultimo anno di contratto da 5 milioni di euro netti:

LEGGI ANCHE

"Sono dispiaciuto e arrabbiato, non ce lo aspettavamo. Dimissioni? Dobbiamo valutare l'annata in generale e si dovrà essere lucidi. Quando perdi cinque partite in casa, significa che abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Ci siamo sciolti dopo il vantaggio, abbiamo difeso male. Sono il primo responsabile, non so spiegare questo crollo".

I numeri della crisi e il verdetto di San Siro

—  

Il fallimento del Milan è certificato da dati statistici impietosi, che giustificano la dura contestazione della Curva Sud (da cui sono piovuti cori come "indegni" e "buffoni"):

  • Il bilancio del girone di ritorno: appena 28 punti conquistati, con ben 5 sconfitte nelle ultime 9 sfide di campionato.

  • Il vantaggio dilapidato: i rossoneri si sono fatti scavalcare all'ultima giornata da Roma e Como, che volano a braccetto nell'Europa che conta.

  • Il blackout contro il Cagliari: dopo il gol lampo di Alexis Saelemaekers al 2', la squadra si è arroccata in difesa subendo la rimonta firmata Gennaro Borrelli e Juan Rodríguez.

    • Il Milan ha arretrato il proprio baricentro e ha rischiato più di subire il terzo gol che di trovare il pareggio. Il divario sul campo è testimoniato dal conteggio finale delle occasioni: 10 tiri in porta per il Cagliari contro appena 3 del Milan, con Mike Maignan chiamato a evitare un passivo ancora più pesante. Nelle prossime ore sono attesi comunicati ufficiali da Casa Milan: riguarderanno sicuramente i dirigenti ed è altamente probabile, ora, che le decisioni investano anche l'allenatore Allegri.

    Leggi anche
    Psicodramma Milan, succede l’impensabile a San Siro: Allegri fuori dalla Champions e...
    Terremoto Milan, San Siro esplode: Cardinale avvia l’epurazione totale dopo il disastro Champions

    © RIPRODUZIONE RISERVATA