Disastro Milan: perde col Cagliari ed è fuori dalla Champions. Cardinale avvia la rivoluzione

Il verdetto di San Siro è drammatico. Perdendo in casa per 1-2 contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato, il Milan scivola ufficialmente al 5° posto nella classifica finale della Serie A. I 70 punti conquistati non sono stati sufficienti a strappare il pass per la prossima Champions League, scatenando la dura contestazione della Curva Sud al fischio finale. Il proprietario, Gerry Cardinale del fondo RedBird, ha abbandonato lo stadio visibilmente contrariato subito alla fine della partita, mentre il suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimović è stato scortato fuori dagli spalti tra i fischi del pubblico.