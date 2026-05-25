Milan, il dramma Champions cancella il mercato: salta il super colpo da 5 milioni e tre big dicono no
Epurazione in via Aldo Rossi: chi rischia il posto—
La protesta della tifoseria rossonera ha ormai superato soltanto la gestione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, investendo l'intera area sportiva. Cardinale si prepara a ridisegnare completamente l'organigramma societario del Milan. I primi nomi sulla lista dei partenti sono i vertici del management:
Panchina al capolinea: Allegri verso l'esonero—
Il primo responsabile della caduta libera sul campo negli ultimi due mesi, però, è l'allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non è riuscito a blindare una qualificazione che sembrava archiviata, completando il disastro nell'infausto girone di ritorno del suo Milan. Con il mancato raggiungimento della Champions League, il rinnovo automatico presente sul suo contratto è ufficialmente decaduto: l'esonero di Allegri appare un'ipotesi dunque molto probabile.
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