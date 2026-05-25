PIANETAMILAN news milan ultime notizie Terremoto Milan, San Siro esplode: Cardinale avvia l’epurazione totale dopo il disastro Champions

ULTIME MILAN NEWS

Terremoto Milan, San Siro esplode: Cardinale avvia l’epurazione totale dopo il disastro Champions

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Il Milan perde 1-2 a 'San Siro' contro il Cagliari e fallisce la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Può saltare a la panchina di Massimiliano Allegri: tutti i dettagli della rivoluzione societaria di Gerry Cardinale
Daniele Triolo Redattore 

Disastro Milan: perde col Cagliari ed è fuori dalla Champions. Cardinale avvia la rivoluzione

—  

Il verdetto di San Siro è drammatico. Perdendo in casa per 1-2 contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato, il Milan scivola ufficialmente al 5° posto nella classifica finale della Serie A. I 70 punti conquistati non sono stati sufficienti a strappare il pass per la prossima Champions League, scatenando la dura contestazione della Curva Sud al fischio finale. Il proprietario, Gerry Cardinale del fondo RedBird, ha abbandonato lo stadio visibilmente contrariato subito alla fine della partita, mentre il suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimović è stato scortato fuori dagli spalti tra i fischi del pubblico.

Il danno economico del 5° posto

—  

Per la galassia RedBird, l'approdo in Europa League anziché nel massimo torneo continentale rappresenta un vero e proprio collasso finanziario. L'impatto a bilancio è pesante e costringerà la dirigenza a rivedere i piani per il calciomercato estivo:

LEGGI ANCHE

  • Mancati introiti UEFA: il club perde tra i 50 e i 70 milioni di euro garantiti dai premi di partecipazione e dai diritti TV della nuova Champions.

  • Perdite da botteghino: l'assenza dei big match europei a San Siro peserà per circa 12-15 milioni di euro di mancati incassi.

  • Sponsorizzazioni: previsti forti ribassi sui bonus commerciali legati ai risultati internazionali.

    • Epurazione in via Aldo Rossi: chi rischia il posto

    —  

    La protesta della tifoseria rossonera ha ormai superato soltanto la gestione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, investendo l'intera area sportiva. Cardinale si prepara a ridisegnare completamente l'organigramma societario del Milan. I primi nomi sulla lista dei partenti sono i vertici del management:

  • Giorgio Furlani (AD): la poltrona di amministratore delegato è destinata a cambiare interprete nei prossimi giorni.

  • Geoffrey Moncada (DT): il capo dell'area tecnica pagherà il lavoro svolto in questi anni che non ha portato alcun frutto.

  • Igli Tare (DS): anche il direttore sportivo assunto da appena un anno va verso il licenziamento dopo il fallimento dell'obiettivo stagionale.

    • Panchina al capolinea: Allegri verso l'esonero

    —  

    Il primo responsabile della caduta libera sul campo negli ultimi due mesi, però, è l'allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non è riuscito a blindare una qualificazione che sembrava archiviata, completando il disastro nell'infausto girone di ritorno del suo Milan. Con il mancato raggiungimento della Champions League, il rinnovo automatico presente sul suo contratto è ufficialmente decaduto: l'esonero di Allegri appare un'ipotesi dunque molto probabile.

    Leggi anche
    Milan, che disastro: senza Champions Allegri può salutare? Il retroscena di Donati
    Fallimento Milan, Ibrahimovic scortato lascia San Siro: Cardinale lo segue a ruota

    © RIPRODUZIONE RISERVATA