"C'avete rotto il ca**o. Andate a lavorare" , urla lo stadio. "Cardinale devi vendere, vattene", tuona il Meazza. Fischi assordanti di San Siro. Così è finita la stagione del Milan, in un totale fallimento. I rossoneri hanno perso contro il Cagliari per 1-2 uscendo ufficialmente dalla Champions League: il Milan giocherà l'Europa League . Presenti allo stadio anche Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic che in giornata si sono incontrati con Calvelli e poi sono andati a San Siro in serata.

Milan-Cagliari, Cardinale e Ibrahimovic abbandonano San Siro

Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, al fischio finale di Milan-Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato immediatamente San Siro, sommerso dai fischi dei tifosi di San Siro e scortato: a ruota a seguirlo anche Gerry Cardinale, numero uno rossonero. Si prospetta un lungo periodo di riflessioni per lo stesso Cardinale con il Milan che potrebbe essere alla vigilia di un'estate bollente. Ci potrebbe essere una rivoluzione totale per i rossoneri: allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e tutto l'organigramma del Diavolo sono a rischio in questo momento. Un fallimento totale del Milan che ha lottato per una stagione intera e ha buttato tutto alla fine.