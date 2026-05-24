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Pagelle Milan-Cagliari 1-2: tutti bocciati, non basta il gol di Saelemaekers

Le pagelle di Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata in pomeriggio allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it'
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

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Milan-Cagliari 1-2, il commento della partita

Pronti, via e il Milan è subito in vantaggio. È un'illusione, perché il gol di Saelemaekers fa pensare a una partita in discesa per gli uomini di Allegri, che praticamente smettono di giocare una volta segnato. I ritmi si abbassano, le occasioni finiscono. I rossoneri fanno il clamoroso errore di sottovalutare l'avversario, che non se lo fa dire due volte e la butta dentro sugli sviluppi di un calcio piazzato. Da lì, dopo un po' comunque, c'è la timida reazione del Milan: un paio di occasioni, ma niente di clamoroso. Il primo tempo si conclude in parità e tra i fischi abbondanti del pubblico rossonero. Il secondo tempo si apre anche peggio, perché praticamente allo stesso modo il Cagliari trova anche il gol del vantaggio. Buio a San Siro, pesto. La squadra non reagisce mai.

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