Milan, suggestione Éderson: ecco perché è perfetto per Amorim e la possibile strategia

Siamo ancora in una prima fase del mercato del Milan, ma i rossoneri hanno già chiuso due colpi importantissimi per la rosa di Ruben Amorim. Con Mario Gila, il portoghese ha il suo nuovo difensore in grado di impostare dal basso e giocare alla grande in uno contro uno. E in attacco è arrivato Ramos, finalmente la prima punta d'area di rigore che al Milan manca dai tempi di Giroud e Bacca. Una spesa da oltre 100 milioni di euro, senza aver ceduto ancora nessuno (salvo i soldi incassati dai vari riscatti dei giocatori in prestito lo scorso anno). Un cambio radicale di strategia, anche se la rosa di Amorim non è ancora completa e nelle ultime ore ha preso piede un'indiscrezione clamorosa: ci sarebbe anche il Milan interessato ad Éderson, mediano dell'Atalanta (qui i dettagli da Schira).

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La valutazione dell'Atalanta e la pista delle contropartite

I numeri di Éderson nell'ultima Serie A

26 partite giocate da titolare con 2235 minuti in campo.

da titolare con 2235 minuti in campo. Due gol, un assist e 57.6 tocchi di media per partita.

per partita. 4.4 palloni recuperati di media . Dato molto significativo: Rabiot, considerato tra i più forti in Serie A, ha un dato simile (5.2).

. Dato molto significativo: Rabiot, considerato tra i più forti in Serie A, ha un dato simile (5.2). 4.5 (54%) duelli vinti e 7.8 palloni persi per partita.

L'innesto ideale per l'idea tattica di Ruben Amorim

Ovviamente parliamo solo di un'indiscrezione di mercato in questo momento, ma sarebbe un colpo davvero importantissimo per il Diavolo. Il mediano è stato a un passo dal, che però ha fatto saltare l'affare dopo la seconda parte delle visite mediche. Per l'Atalanta il giocatore non ha problemi fisici e difficilmente lo, nonostante la scadenza del suo contratto fissata a giugno 2027. Quindi partiamo già da una valutazione altissima ed è un colpo difficile per il Diavolo. Come potrebbe provarci il Milan? Magari inserendo una contropartita tecnica per abbassare il cartellino: alla, proprio due mediani. Uno potrebbe essere sacrificato per liberare spazio per Éderson, ma parliamo solo di ipotesi in questo momento.Guardiamo i numeri in Serie A del mediano brasiliano nella stagione appena passata:Numeri molto interessanti per il calciatore che ha esperienza importante nel nostro campionato e che potrebbe essere davvero il pezzo perfetto per la mediana di Amorim. Corsa, fisico, velocità e qualità anche vicino alla porta: tutto quello che chiede il portoghese per il suo calcio veloce, verticale e offensivo. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta per il Milan, ma non sarà per nulla facile, visto che l'Atalanta non è una squadra che tende a fare sconti, tutt'altro. In più il Milan dovrà prima sfoltire nel reparto, ma si sa, sognare non costa nulla.