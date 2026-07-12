Clamoroso Milan, chieste informazioni per Éderson dell'Atalanta: i dettagli

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Continua il mercato del Milan: i rossoneri potrebbero presto andare alla ricerca di un nuovo mediano per rinforzare la rosa. Non sarà Hjulmand, passato all'Atletico Madrid, ma si potrebbe puntare un altro grande interprete del ruolo.

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L'indiscrezione di mercato: il Milan su Éderson

"Il Milan ha chiesto informazioni sul centrocampista dell’Atalanta Éderson e ha esplorato le possibili condizioni con il suo agente".

Il giornalistaha lanciato la bomba sul suo profilo X:

Il mediano brasiliano era a un passo dal Manchester United che però ha rinunciato al colpo dopo che il giocatore ha sostenuto una seconda parte di visite mediche con il club inglese. Da capire quindi come sta dal punto di vista fisico, specialmente perché, per strappare Éderson all'Atalanta servirà un investimento molto importante.

Le cifre dell'affare e la posizione dell'Atalanta

Le caratteristiche tattiche del brasiliano

prende palla nella propria metà campo e supera le linee di pressione avversarie iniziando progressioni molto interessanti,

in più è molto pulito nei passaggi e sa verticalizzare immediatamente per gli attaccanti, puntando sulle transizioni veloci, quello che cerca Amorim.

La Dea è la tipica squadra che non fa sconti a nessuno, lo sa bene l'Inter con i precedenti Lookman e Palestra. Ci vorranno circaper il mediano classe 1999, ovvero la stessa cifra che era stata offerta dal club inglese. Poco importa se il contratto di Éderson è in scadenza nel 2027.Dal punto di vista tattico, il brasiliano sarebbe un mediano perfetto per il gioco di: corsa, fisico, pressing e qualità. Éderson è un mediano che eccelle con il pallone tra i piedi:

Ha grandissimi tempi di inserimento in area di rigore e sa attaccare gli spazi lasciati liberi dagli attaccanti. Con Rabiot potrebbe creare una coppia di mediani davvero di altissimo livello, ma per ora resta solo un'indiscrezione, anche considerando l'esborso economico che servirebbe per prenderlo dall'Atalanta.

La situazione delle cessioni

In più, i rossoneri dovrebbero prima sfoltire il reparto, ricco di giocatori che sembrano fuori dal progetto (ad esempio).