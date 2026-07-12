Dalla Germania: il Milan tenta il colpo importante da 35 milioni sulla fascia destra

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

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PER LA FASCIA OCCHIO A RYERSON

Il Milan continua a sondare il calciomercato alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim. Gli acquisti di Gila e Ramos sono fondamentali, ma non bastano. Il Milan dovrà chiudere per almeno un trequartista e un esterno di centrocampo, che possa fare al meglio la doppia fase.

Secondo quanto riportato dal sito fussballdaten.de, la dirigenza e lo staff tecnico rossonero continuano a considerare Ryerson una seria opzione per rinforzare le fasce. Ryerson è uno dei giocatori seguiti in questo momento dal Milan, anche se il costo è alto: il Borussia Dortmund potrebbe chiedere tra i 30-35 milioni di euro fissi più eventuali bonus per cedere il suo giocatore. Il Milan, però, potrebbe avere delle priorità diverse in questo momento del mercato.

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