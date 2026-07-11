Niente Milan per Hjulmand: il danese vola in Spagna alla corte dei Colchoneros del 'Cholo' Simeone...
Calciomercato Juventus, perché Hjulmand è il giocatore che serve | VIDEO
Adesso è ufficiale: Morten Hjulmand è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha annunciato questa mattina il colpo a sorpresa, che strappa il centrocampista danese dalla concorrenza del Milan, che da tempo lo seguiva con grandissimo interesse per rinforzare la propria mediana. Hjulmand ha firmato un contratto a lunghissimo termine con i Colchoneros, legandosi alla squadra di Simeone fino al giugno 2031.
Milan, le cifre di Hjulmand all'Atletico...Il trasferimento si è sbloccato con le condizioni imposte dai portoghesi: lo Sporting non voleva fare sconti e ha fissato una linea invalicabile, niente trattative sotto i 40 milioni di euro di parte fissa. L'Atletico Madrid alla fine ha ceduto, mettendo sul piatto l'offerta richiesta dal club portoghese, per una cifra totale di 45 milioni di euro, compresi i bonus.
Le visite mediche erano già state sostenute in gran segreto giovedì, ma l'annuncio ufficiale è stato posticipato di 48 per una scelta puramente strategica: i media spagnoli, infatti, erano tutti concentrati sul cammino della nazionale.
I numeri del giovanePer il classe '99 si tratta del definitivo salto di qualità. Arrivato in Portogallo nel 2023 dal Lecce, il danese ha vissuto un'ascesa verticale: in Portogallo sotto la guida del tecnico Borges, è diventato rapidamente il leader della squadra, ereditando anche la fascia di capitano. Nelle sue ultime tre stagioni a Lisbona ha collezionato numeri molto positivi:
- 141 presenze totali
- 10 gol
- 12 assist
- due campionati
- Una coppa del Portogallo
© RIPRODUZIONE RISERVATA