Calciomercato Juventus, perché Hjulmand è il giocatore che serve | VIDEO

Adesso è ufficiale: Morten Hjulmand è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha annunciato questa mattina il colpo a sorpresa, che strappa il centrocampista danese dalla concorrenza del Milan, che da tempo lo seguiva con grandissimo interesse per rinforzare la propria mediana. Hjulmand ha firmato un contratto a lunghissimo termine con i Colchoneros, legandosi alla squadra di Simeone fino al giugno 2031.

Milan, le cifre di Hjulmand all'Atletico...

Il trasferimento si è sbloccato con le condizioni imposte dai portoghesi: lonon voleva fare sconti e ha fissato una linea invalicabile, niente trattative sotto i 40 milioni di euro di parte fissa. L'alla fine ha ceduto, mettendo sul piatto l'offerta richiesta dal club portoghese, per una cifra totale didi euro, compresi i bonus.

Le visite mediche erano già state sostenute in gran segreto giovedì, ma l'annuncio ufficiale è stato posticipato di 48 per una scelta puramente strategica: i media spagnoli, infatti, erano tutti concentrati sul cammino della nazionale.

I numeri del giovane

141 presenze totali

10 gol

12 assist

due campionati

Una coppa del Portogallo

Per il classe '99 si tratta del definitivo salto di qualità. Arrivato in Portogallo nel 2023 dalil danese ha vissuto un'ascesa verticale: in Portogallo sotto la guida del tecnico Borges, è diventato rapidamente il leader della squadra, ereditando anche la fascia di capitano. Nelle sue ultime tre stagioni a Lisbona ha collezionato numeri molto positivi: