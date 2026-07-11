Milan, contatti per Karetsas. Assalto a Doué: ecco il contratto. Decisione presa su Jashari

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: previsti contatti per il talento Karetsas. A destra occhio a Doué. Mai più un caso Liberali per il Milan. Idee chiare sul futuro di Jashari. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Nuovi contatti per Karetsas

Si riapre la pista Doué

Mai più un caso Liberali per i rossoneri

Jashari, per il Milan è incedibile

Secondo Il Corriere dello Sport Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk, sembrerebbe essere il preferito di Cardinale: prezzo di circa 35 milioni di euro, ma il Milan ha solo questa finestra per acquistarlo, dopodiché diventerà quasi sicuramente inaccessibile a livello di costi. La prossima settimana sono previsti contatti con il club belga per capire la fattibilità dell'affare. Come Alajbegović, anche Karetsas giocherebbe come trequartista dietro la prima punta, che sarà Gonçalo Ramos prelevato dal PSG per più di 70 milioni di euro. In Europa League, la scorsa stagione, ha segnato due gol servendo anche 4 assist. Numeri ancora più importanti nel campionato belga: zero gol, ma la bellezza di 10 assist. Karetsas ha giocato sul centrodestra dell'attacco del Genk. Con Pulisic che sembra destinato al centro sinistra viste le parole di Amorim in conferenza stampa, potrebbe creare una coppia di fantasisti brevilinei davvero molto interessanti per la squadra rossonera (dati da Sofascore).Come scrive Tuttosport per il Milan prende forza il nome Guéla Doué. Esterno destro ideale per il 3-4-2-1 targato Amorim. Secondo il quotidiano, sono stati già avviati i contatti con l’entourage del giocatore: pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus con il calciatore apertissimo al trasferimento. Servirà però contrattare con lo Strasburgo che potrebbe chiedere anche 40 milioni di euro. Doué è stato protagonista anche dei Mondiali 2026 con la maglia della Costa d'Avorio: 4 partite giocate di cui 3 da titolare. 277 minuti in campo giocando su tutta la fascia destra della squadra. 56.0 tocchi di media, quasi come se fosse un centrocampista e quindi molto dentro al gioco della propria squadra. 3.5 palloni recuperati. Amorim vorrebbe spostare Saelemaekers lasciando il solo Athekame a destra (con il belga sempre utilizzabile come possibile jolly): Doué ha velocità e capacità offensive importanti e sarebbe il titolarissimo della fascia destra del Milan. Certo, servirà un altro investimento importante dopo i colpi Gila e Ramos.Il Milan non è riuscito a riportare a casa il talento Mattia Liberali, che ha deciso di sposare il progetto del Como, nonostante il forte tentativo del Milan di riprenderlo dopo averlo lasciato andare via la scorsa stagione, senza mantenere il controllo sul suo cartellino. Come scrive Tuttosport, il club rossonero vuole evitare di rivivere l’esperienza con altri protagonisti coinvolti. Ecco perché il patron Gerry Cardinale ha tracciato una linea molto precisa: i migliori talenti devono rimanere legati al Milan. Cosa fare quindi per il futuro degli altri giovani dei settori giovanili? Sia dargli spazio importante tra Primavera e Milan Futuro oppure prestiti per i profili più pronti. L'importante è mantenere sempre il controllo del cartellino: un po' come fa il Real Madrid, che oltre a riservarsi sempre una percentuale sulla futura rivendita, inserisce quasi sempre un diritto di controriscatto.La Gazzetta dello Sport è sicura del futuro di Jashari: secondo la rosea, infatti, nonostante l’interesse di club stranieri e italiani (tra cui l'Atalanta) Ardon resterà al Milan. Lo stesso mediano ha fatto sapere, a chi lo ha cercato, di voler restare a Milano: scelta condivisa dal Diavolo che non vuole cedere. Insieme a Rabiot sarà uno dei punti chiave del centrocampo rossonero. Amorim vuole due mediani fisici, atletici, veloci e in grado di pressare per tutta la partita. Questa coppia potrebbe essere davvero molto interessante per il Milan a partire dalla prossima stagione. Jashari avrà bisogno di più minuti per ripagare il grande investimento fatto la scorsa stagione dal Milan.