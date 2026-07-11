Milan, piano per i giovani chiaro: l'Udinese punta Comotto e Camarda, ma il Diavolo fa muro

Il Milan ha iniziato alla grande il suo mercato con due colpi importanti: si parla di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Un investimento che ha sfondato i 100 milioni di euro. Il Diavolo ha provato anche a riportare a casa il talento Liberali, che però ha scelto il Como. La scorsa stagione, i rossoneri lo hanno lasciato partire direzione Catanzaro, senza avere più il controllo sul cartellino. Una situazione che non si vivrà più: i talenti in casa del Diavolo saranno osservati da vicino e saranno curati al massimo, cercando di non perdere il controllo sui cartellini.

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Le valutazioni su Camarda, Comotto e l'interesse dell'Udinese

Come scrive, il club rossonero vuole evitare di rivivere l’esperienza con altri protagonisti coinvolti. Ecco perché il patronha tracciato una linea molto precisa: i migliori talenti devono rimanere legati al Milan. Le valutazioni su Camarda saranno molteplici, così come quelle su Christian Comotto . Come scrive Tuttosport, entrambi isaranno osservati da vicino da, che li vuole studiare e decidere poi se saranno già pronti per un contesto importante come quello del Milan. Con loro, dovrebbe essere valutato anche il centrocampista classe 2005

Secondo il quotidiano, l'Udinese avrebbe chiesto informazioni su tutti e tre i profili: il Milan su Camarda e Comotto ha fatto assolutamente muro, anche su consiglio di Amorim. Per Zeroli, invece, ci potrebbe essere uno spiraglio, magari a fine mercato. Il club, comunque, non ha intenzione di perdere il controllo del cartellino del giocatore.

Il piano tattico di Amorim e il raduno LIVE su Pianeta Milan

Camarda potrebbe diventare l'alternativa in attacco di Ramos, magari insieme all'altro giovane preso in attacco, ovvero. Questo permetterebbe al Milan di risparmiare su un altro colpo nel reparto, visto cheè destinato a lasciare il club in estate. Comotto potrebbe crescere moltissimo in una stagione alle spalle di(che dovrebbe tornare in rossonero) e avrebbe anche occasioni di giocare visto che il club avrà tre competizioni.

Tutto verrà deciso di Amorim a partire dal prossimo lunedì, giorno del raduno che potrete seguire LIVE su Pianeta Milan!