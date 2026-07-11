Svolta Leão, Tavolieri: "Ora lavora con diversi avvocati". E occhio all'interesse della Saudi Pro League

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Il Milan dovrebbe salutare Rafael Leão in questa sessione di calciomercato: l'esterno portoghese ha giocato un discreto Mondiale con il Portogallo, dimostrando di poter essere ancora un'arma offensiva importante se schierato nel suo ruolo da esterno e se al top fisicamente. Il numero 10 rossonero ha espresso più volte la sua volontà di giocare in un altro campionato, con la Liga e la Premier League come obiettivi personali. Al momento, però, non sono arrivate offerte al club.

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Il retroscena di Tavolieri sugli agenti e le sirene dall'Arabia

rivela un interessante retroscena per quanto riguarda il presente e il futuro di Rafael Leão: "Ha deciso di smettere di utilizzare un agente dedicato", scrive il giornalista sul suo account. E poi aggiunge: "Il portoghese ora lavora con diversi avvocati. Per il mercato saudita, il giocatore del Milan sarà rappresentato anche da un'agenzia locale, con un interesse iniziale già emerso dalla".

Un dettaglio molto importante per il futuro dell'attaccante portoghese che potrebbe quindi essere destinato al calcio arabo, come lo è stato Theo Hernandez, ceduto la scorsa stagione. Il Milan, però, non intende fare sconti per un giocatore che è stato cruciale nelle ultime stagioni rossonere.

Le cifre dell'addio e il punto di Fabrizio Romano sul Tottenham

La cifra chiesta dal Diavolo è di circa: un prezzo alto per un calciatore molto importante. Il Milan ha investito più dipere, probabilmente, ne investirà più diper un trequartista offensivo (qui le alternative). Chiaro che il club avrà bisogno di incassare al massimo per un giocatore che può portare una plusvalenza sicura a bilancio.

Negli scorsi giorni si è parlato anche di un possibile interesse del Tottenham per Rafael Leão, anche se il giornalista Fabrizio Romano ha rallentato la pista parlando di un'assenza, al momento, di qualsiasi tipo di trattativa.