Il punto sul futuro di Rafael Leão dopo il Mondiale. L'annuncio di Fabrizio Romano sul Tottenham di De Zerbi e il prezzo fissato dal Milan

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Mario Gila a Pianeta Milan: "Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento"

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato è Rafael Leão. L'attaccante è uscito dal Mondiale contro la Spagna e ora si sta riposando prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione.


Da capire se li farà con il Diavolo o con un'altra squadra. In questi ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse del Tottenham, squadra che gioca in Premier League, che ha affidato la squadra a De Zerbi e ha chiuso il grande colpo Tonali per il centrocampo.

Ecco gli aggiornamenti in merito dal giornalista Fabrizio Romano tramite il suo canale 'YouTube':

Leão verso la cessione, c'è la pista Tottenham? Romano fa chiarezza sulla situazione
"Gakpo è un desiderio del Tottenham ma dipende dal Liverpool che al momento non sta aprendo alla cessione. Su Rafael Leão non ci sono trattative tra il Tottenham e il suo agente e tra il Tottenham e il Milan".

Al momento quindi non c'è una trattativa per portare il portoghese agli Spurs.

Il desiderio di Leão e il prezzo fissato dal Milan

Rafael Leão ha espresso già tre volte il suo desiderio di vivere una nuova esperienza lontano dalla Serie A e magari in Premier League o in Spagna.

Il punto chiaro è uno: la decisione finale resta in mano al Milan che vuole circa 60 milioni dalla cessione del portoghese.

I Mondiali 2026 hanno dimostrato come Rafa sia ancora un esterno molto efficiente nell'uno contro uno e nello strappo, ma deve stare bene fisicamente.

I dubbi tattici nel nuovo Milan di Ruben Amorim

Restano anche dubbi tattici per quanto riguarda il nuovo Milan di Amorim: sulla carta Leão tornerebbe in un ruolo più suo nel 3-4-2-1 dell'allenatore.

Il problema è che l'ex manager dello Sporting pretende applicazione costante da tutti, compresi gli attaccanti. Difficile aspettarsi da Leão un'applicazione tattica per tutte le partite.

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