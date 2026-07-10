Leão verso la cessione, c'è la pista Tottenham? Romano fa chiarezza sulla situazione

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato è Rafael Leão. L'attaccante è uscito dal Mondiale contro la Spagna e ora si sta riposando prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione.

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Da capire se li farà con il Diavolo o con un'altra squadra. In questi ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse del, squadra che gioca in Premier League, che ha affidato la squadra ae ha chiuso il grande colpo Tonali per il centrocampo.

Ecco gli aggiornamenti in merito dal giornalista Fabrizio Romano tramite il suo canale 'YouTube':

"Gakpo è un desiderio del Tottenham ma dipende dal Liverpool che al momento non sta aprendo alla cessione. Su Rafael Leão non ci sono trattative tra il Tottenham e il suo agente e tra il Tottenham e il Milan".

Al momento quindi non c'è una trattativa per portare il portoghese agli Spurs.

Il desiderio di Leão e il prezzo fissato dal Milan

Rafael Leão ha espresso già tre volte il suo desiderio di vivere una nuova esperienza lontano dalla Serie A e magari in Premier League o in Spagna.

Il punto chiaro è uno: la decisione finale resta in mano al Milan che vuole circa 60 milioni dalla cessione del portoghese.

I Mondiali 2026 hanno dimostrato come Rafa sia ancora un esterno molto efficiente nell'uno contro uno e nello strappo, ma deve stare bene fisicamente.

I dubbi tattici nel nuovo Milan di Ruben Amorim

Restano anche dubbi tattici per quanto riguarda il nuovo Milan di: sulla carta Leão tornerebbe in un ruolo più suo nel 3-4-2-1 dell'allenatore.

Il problema è che l'ex manager dello Sporting pretende applicazione costante da tutti, compresi gli attaccanti. Difficile aspettarsi da Leão un'applicazione tattica per tutte le partite.