Milan, ufficiale il colpo Gila: il numero di maglia e la durata del contratto

Mario Gila è arrivato a Casa Milan: ora la firma e poi l'annuncio | PM

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio".

Così inizia il comunicato ufficiale del club rossonero: ecco il secondo colpo della campagna estiva del Diavolo.

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La difesa disi rinforza con un profilo che ha ampia esperienza in Serie A e che ha dimostrato con la maglia della Lazio di essere pronto per il salto in una big.

Altri dettagli molto interessanti dal comunicato:

"Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031"

Questa quindi la durata del contratto con lo spagnolo che ha scelto anche il suo numero di maglia, ovvero il 34.

"AC Milan rivolge a Mario un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera"

Si conclude così il comunicato della squadra rossonera. Ricordiamo che il Milan ha battuto la concorrenza del Napoli e dell'Atalanta per assicurarsi le prestazioni del classe 2000.

Le cifre dell'affare e la percentuale per il Real Madrid

Il prezzo, complessivo di bonus, dovrebbe essere sui, di cui la metà spetteranno al

Un colpo veramente importante visto che al Milan, in rosa, mancava un giocatore con quelle caratteristiche: Gila è estremamente veloce e bravissimo nell'uno contro uno. Sa anche portare in avanti il pallone fino al centrocampo con grandi qualità palla al piede. Un profilo molto importante per il gioco di Amorim.

Come giocherà Mario Gila nel Milan di Amorim (e il futuro di Tomori)

Neldovrebbe giocare come braccetto di destra, conche potrebbe essere ceduto in questa sessione di calciomercato estiva, magari tornando in Premier League. Queste le parole di: "Penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo. Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan".