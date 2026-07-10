Milan, Criscitiello 'boccia' il rinnovo di Modric. Accordo con Alajbegović? Pellegatti: dubbi su Doué

Milan, le notizie principali della serata: mercato sempre caldo

Questa settimana è stata comunque importante per il mercato del Milan . I rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim.

Dopo il colpo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo.

In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento.

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Criscitiello 'boccia' Modric : il giornalista non promuove il possibile rinnovo del croato.

: il giornalista non promuove il possibile rinnovo del croato. Si punta Alajbegović : il giovane talento potrebbe essere il nuovo arrivo in rosa. Altri contatti.

: il giovane talento potrebbe essere il nuovo arrivo in rosa. Altri contatti. Bondo potrebbe essere in uscita : il centrocampista francese potrebbe presto salutare il Milan.

: il centrocampista francese potrebbe presto salutare il Milan. Occhio a Doué: l'esterno destro piace ai rossoneri, ma occhio alle parole di Pellegatti.

Criscitiello contrario all'idea Modric

"Con tutto il rispetto ha 42 anni. Nessuno lo mette in discussione, ma puoi giocare con un quarantaduenne? Per il Milan capisco un anno, sei mesi, per mettere una pezza. Al secondo anno, vogliamo giocare con giocatori più giovani? Il calcio va in un'altra direzione. Modric è un fenomeno, ma la carta d'identità presenta il conto".

La rassegna dimette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così della possibile permanenza di Luka Modric al Milan per un'altra stagione (le parole dall'account X di Sportitalia):

Modric piace ad Amorim: abbiamo già la certezza che il portoghese lo voglia con sé almeno per il suo primo anno come allenatore del Milan e resta cruciale accontentare le richieste del tecnico.

Per quanto riguarda i minuti in campo: è chiaro che il Milan dovrà gestirlo, considerando anche che il Diavolo giocherà in Europa League nella prossima stagione e il croato, per forza di cose, non potrà giocare tutte le partite come ha fatto con Pioli.

Il Milan spinge per Alajbegović

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il Milan continua a portare avanti i contatti con l'entourage di Alajbegović e si potrebbe anche arrivare a un accordo con il giocatore a cui non dispiacerebbe un'avventura con il Diavolo.

Occhio alla Dea che continua a spingere con altri contatti, come rivelato dal giornalista Di Marzio. L'ostacolo resta la richiesta alta del Bayer Leverkusen (si parla di più di 30 milioni di euro).

Alajbegović giocherebbe come trequartista dietro la prima punta nel 3-4-2-1 di Amorim e potrebbe essere il primo cambio di Nkunku e Pulisic, che al momento sembrano i titolari dell'allenatore portoghese, anche se ulteriori informazioni le potremmo avere una volta iniziato il raduno e poi le prime amichevoli.

Un giocatore giovane e dal talento immenso, Alajbegović sarebbe il classico profilo alla RedBird da far crescere in casa dopo un investimento tutto sommato sostenibile.

Bondo verso un possibile addio

"L'Udinese ha mostrato interesse per il centrocampista del Milan Warren Bondo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni".

Secondo il giornalista Nicolò Schira, il centrocampista Warren Bondo potrebbe piacere all'Udinese. Ecco gli aggiornamenti dal social X:

La retrocessione della squadra in Serie B ha tolto di fatto la possibilità di un ritorno alla Cremonese, ma Bondo è un profilo molto interessante che ha mostrato ampi marcati margini di miglioramento soprattutto al Monza.

Per questo un passaggio all'Udinese potrebbe essere l'ideale per la sua carriera in questo momento. Il Milan potrebbe anche accontentarsi di 10 milioni di euro visto che deve sfoltire il reparto: ricordiamo che Amorim giocherà con soli due mediani. Non tutti i giocatori presenti oggi in rosa potranno restare.

Doué, il parere di Pellegatti

"Non credo al nome di Guéla Doué. Non ci credo perché lo Strasburgo vuole dai 35 ai 40 milioni di euro. In questo momento il Milan ha preso Gila, vi pare che investa quei soldi per un giocatore di fascia destra? Più probabile per un centrale come può essere Gonçalo Inácio. Io non credo a questa voce, non mi scalda tanto questa voce".

A fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Pellegatti, che su YouTube parla così del profilo di Guéla Doué:

Doué è stato protagonista anche dei Mondiali 2026 dove ha giocato con la maglia della Costa d'Avorio: 4 partite giocate di cui 3 da titolare. 277 minuti in campo giocando su tutta la fascia destra della squadra.

Il classe 2002 vanta 56.0 tocchi di media, quasi come se fosse un centrocampista e quindi molto dentro al gioco della propria squadra, con 3.5 palloni recuperati.

Questi i dati importanti con lo Strasburgo: i tocchi di media salgono a quota 75.8 con la bellezza di 6 assist (tutti i dati dal sito Sofascore). Doué ha velocità e capacità offensive importanti per giocare come quarto di centrocampo con Amorim a destra, con Saelemaekers che potrebbe giocare a sinistra.