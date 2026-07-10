Milan, contatti con l'entourage di Alajbegović: si può trovare un accordo con il giocatore

Mario Gila è arrivato a Casa Milan: ora la firma e poi l'annuncio | PM

Continua il mercato del Milan: dopo gli arrivi di Ramos e Gila, il prossimo colpo in entrata potrebbe essere sulla trequarti.

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Il consulenteha parlato così del talento Alajbegović : "Tutti parlano del gol, ma per me il gol non è la cosa più grande. La cosa più sorprendente è il suo coraggio. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. Ho visto un giocatore che credeva di essere il migliore in campo".

Parole importantissime, tanto che il giocatore è stato subito accostato ai rossoneri. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il Milan continua a portare avanti i contatti con l'entourage di Alajbegović e ci sarebbe anche la possibilità di arrivare a un accordo.

Il giocatore sarebbe felice di vestire e sposare il progetto rossonero. Più difficile trovare un punto d'intesa con il Bayer Leverkusen: se arrivasse una proposta da 30 milioni di euro la prenderebbero in considerazione. Una cifra comunque importante per un giocatore che è in netta ascesa. Da capire anche la concorrenza dell'Atalanta: il giornalista Di Marzio parla di altri tentativi della Dea per convincere il calciatore.

I numeri di Alajbegović con il Salisburgo su Sofascore

28 partite giocate di cui 22 da titolare

di cui 22 da titolare 1912 minuti in totale sul terreno di gioco

in totale sul terreno di gioco 9 gol e 3 assist messi a referto

messi a referto 49.9 tocchi di media con 3.1 tiri per partita

con 3.1 tiri per partita 1.8 (48%) dribbling vinti e 5.1 (55%) duelli vinti

e 5.1 (55%) duelli vinti 14.4 palloni persi di media (tutti i dati dal sito Sofascore)

Come Alajbegović si inserisce nella trequarti di Amorim

Questi i suoi numeri stagionali con la maglia delin campionato:Alajbegović giocherebbe come trequartista dietro la prima punta nele potrebbe essere il primo cambio di, che al momento sembrano i titolari dell'allenatore portoghese, anche se ulteriori informazioni le potremmo avere una volta iniziato il raduno e poi le prime amichevoli.