Dopo aver piazzato i primi due grandi colpi della sessione estiva, assicurandosi le prestazioni di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, il Milan ha momentaneamente sistemato i reparti di attacco e difesa. Ora, la strategia degli uomini di calciomercato del club di Via Aldo Rossi si concentrerà inevitabilmente sulle cessioni e sull'innesto di un nuovo trequartista di qualità in organico. A questo proposito, sono tre, in particolare, i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza, dietro precisa indicazione del tecnico Rúben Amorim. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto dettagliato della situazione.

Il preferito di Amorim: il gioiello mancino Karetsas

Le alternative di piede destro: Alajbegović e Can Uzun

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le cifre dell'operazione trequartista: i costi del tris

Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri rossoneri è, classe 2007, gioiello mancino di proprietà dei belgi del KRC Genk. Il talento di origini greche è letteralmente esploso nell'ultima stagione in Belgio, dimostrando una personalità fuori dal comune e una tecnica sopraffina: in 49 presenze complessive, ha segnato 3 gol ma ha messo a referto ben 18 assist vincenti. Il Diavolo lo segue da vari mesi e, per caratteristiche, Karetsas è il giocatore che meglio si sposa con i dettami tattici di Amorim, il quale, per il suo dinamico 3-4-2-1, prediligerebbe proprio un trequartista mancino che ami partire dalla fascia destra per accentrarsi.Non vanno però sottovalutate due alternative di piede destro che partono dal versante opposto, altrettanto giovani, forti e in piena rampa di lancio nel panorama europeo. In primis riflettori puntati su, altro classe 2007, bosniaco in forza al Bayer Leverkusen. Le Aspirine lo hanno riacquistato dal RB Salisburgo dopo un'annata da top player assoluto in Austria, chiusa con 13 gol e 4 assist in 44 partite. Talento purissimo, Alajbegović ha contribuito a eliminare la Nazionale Italiana ai playoff mondiali e ha letteralmente stregato Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird, durante i Mondiali grazie a un gol da urlo nella sfida contro il Qatar.L'ultimo profilo sul taccuino, ma non per ordine di importanza, è forse il giocatore più pronto ed esperto del terzetto:. Classe 2005, il turco di proprietà dell'Eintracht Francoforte vanta una duttilità impressionante, potendosi disimpegnare in più ruoli tra la mediana e l'attacco. Pur essendo un destro naturale calcia benissimo con entrambi i piedi e nell'ultima stagione in Germania ha collezionato 10 gol e 6 assist in 28 presenze complessive con le Aquile.Il Milan di Gerry Cardinale, che ha già investito una cifra vicina ai 100 milioni di euro per i primi due acquisti estivi, ha intenzione di investire con forza anche nel ruolo di trequartista, ma le richieste dei rispettivi club sono elevate. Per strappare Karetsas al Genk servono circa, la valutazione di Alajbegović si attesta intorno ai, mentre per il cartellino di Can Uzun l'Eintracht Francoforte parte da una richiesta base di ben. Le prossime settimane sveleranno su quale di questi profili la dirigenza rossonera deciderà di affondare il colpo decisivo.