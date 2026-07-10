L'avventura mondiale si è chiusa nel peggiore dei modi per Christian Pulisic. L'attaccante del Milan ha terminato la kermesse iridata con l'eliminazione dei suoi Stati Uniti d'America agli ottavi di finale, travolti per 1-4 dal Belgio. Ma a fare ancora più male, in casa rossonera, è il serio infortunio rimediato dal giocatore: una micro-frattura al perone della gamba destra, aggravata da un edema osseo, che lo costringerà a rimanere fuori dai campi da gioco per un periodo stimato dalle tre alle sei settimane. Per 'Capitan America' si è trattato, per giunta, del secondo stop durante il torneo, dato che dopo il debutto contro il Paraguay era stato costretto a fermarsi per un risentimento al polpaccio.

Questo duplice infortunio certifica una stagione 2025-2026 decisamente travagliata e complessa per il numero 11 del Diavolo. Pulisic, dopo un avvio di campionato semplicemente straordinario dal punto di vista realizzativo — impreziosito da ben 10 gol e 2 assist nelle prime 15 partite —, ha subìto un drastico crollo con l'arrivo del nuovo anno. Il dato è impietoso: 19 partite consecutive senza trovare la via della rete, un record negativo assoluto nella sua carriera. I Mondiali disputati in casa dovevano rappresentare il trampolino di lancio per il riscatto, ma si sono trasformati in un calvario a causa delle continue noie muscolari.

Il calvario fisico di Pulisic: tutti gli stop della stagione

A ben guardare, l'intera annata era partita sotto una cattiva stella per l'esterno statunitense. Già tra ottobre e novembre 2025, un infortunio al bicipite femorale lo aveva messo fuori causa per circa un mese, costringendolo a saltare quattro sfide cruciali del Milan contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e Roma. Successivamente, una ricaduta muscolare gli aveva impedito di scendere in campo nel match contro la Lazio.

Il calvario è poi proseguito nel corso dei mesi con altri due stop fisici: il primo a febbraio, dovuto a un'infiammazione della borsa sinoviale, e il secondo a maggio, causato da uno stiramento del gluteo. Problemi che lo hanno costretto a guardare dalla tribuna le partite contro Bologna e Atalanta, minando continuamente la sua ricerca della forma migliore.

Il Milan aspetta Capitan America: l'obiettivo è la continuità

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Il verdetto medico arrivato dal Mondiale costringe ora lo staff sanitario rossonero a programmare un piano di recupero personalizzato e senza forzature. L'obiettivo primario in via Aldo Rossi è restituire al giocatore la totale integrità fisica, evitando pericolose ricadute che potrebbero compromettere anche la prossima stagione.Il Milan adesso si augura che Pulisic, una volta che si sarà completamente ristabilito da questo serio problema al perone, possa rientrare sul terreno di gioco ritrovando quella continuità — sia dal punto di vista atletico sia del rendimento — che aveva magnificamente caratterizzato le sue prime due stagioni in maglia milanista. Il Diavolo ha bisogno del vero 'Capitan America' per tornare a volare.