Mario Gila a Pianeta Milan: "Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento"

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Oggi è stata la prima giornata rossonera per Mario Gila: dopo l'arrivo ieri sera a Milano, il difensore spagnolo ha svolto le visite mediche con il club che sono andate tutte a buon fine.

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"Sono molto contento. Bisogna ripagare la fiducia. Mi aspetto di fare tante cose buone, con la squadra che abbiamo sono sicuro che le faremo. Ho parlato con Amorim, sono contento di condividere l’esperienza con lui. Un saluto molto forte ai tifosi. Forza Milan! Andiamo con tutto quest’anno".

Stefano Bressi, inviato a, ha intercettato l'uscita di Mario Gila, fresco della firma sul nuovo contratto con il Milan . Ecco le sue parole per

Parole molto importanti del nuovo difensore rossonero, già carichissimo per la nuova esperienza con il Milan, che inizierà questo lunedì con il raduno a Milanello dove assaggerà per la prima volta le strutture rossonere e il calcio di Ruben Amorim.

Anche per quanto riguarda il raduno, Pianeta Milan sarà in prima linea con il LIVE di tutti gli avvenimenti tra cui anche il primo allenamento del nuovo allenatore e del nuovo difensore del Milan.

I dettagli economici dell'affare con Lazio e Real Madrid

Ricordiamo che il Milan ha battuto sia ilche l'chiudendo il colpo in pochi giorni, pagando a Lotito circacon il bonus.

La metà di questa cifra andrà al Real Madrid che aveva il diritto sul 50% della futura rivendita quando aveva ceduto il giocatore alla Lazio.

Le caratteristiche di Gila e il piano di Amorim per la difesa

Per Amorim è un colpo importantissimo, visto che Gila è un difensore veloce, in grado di vincere i duelli uno contro uno e in grado di impostare dal basso.

Tutte caratteristiche che mancavano in rosa e fondamentali per il calcio del portoghese. Non è da escludere che il Milan possa intervenire sul mercato nel reparto ancora, magari alla ricerca di un difensore che possa giocare al centro della difesa a tre.