Mario Gila a Pianeta Milan: "Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento"

Le prime parole di Mario Gila da giocatore del Milan raccolte da Stefano Bressi, inviato per Pianeta Milan a Casa Milan. Gioia e prime frasi su Amorim
Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM
Oggi è stata la prima giornata rossonera per Mario Gila: dopo l'arrivo ieri sera a Milano, il difensore spagnolo ha svolto le visite mediche con il club che sono andate tutte a buon fine.
"Sono molto contento. Bisogna ripagare la fiducia. Mi aspetto di fare tante cose buone, con la squadra che abbiamo sono sicuro che le faremo. Ho parlato con Amorim, sono contento di condividere l’esperienza con lui. Un saluto molto forte ai tifosi. Forza Milan! Andiamo con tutto quest’anno".
Parole molto importanti del nuovo difensore rossonero, già carichissimo per la nuova esperienza con il Milan, che inizierà questo lunedì con il raduno a Milanello dove assaggerà per la prima volta le strutture rossonere e il calcio di Ruben Amorim.
Anche per quanto riguarda il raduno, Pianeta Milan sarà in prima linea con il LIVE di tutti gli avvenimenti tra cui anche il primo allenamento del nuovo allenatore e del nuovo difensore del Milan.
I dettagli economici dell'affare con Lazio e Real MadridRicordiamo che il Milan ha battuto sia il Napoli che l'Atalanta chiudendo il colpo in pochi giorni, pagando a Lotito circa 30 milioni di euro con il bonus.
La metà di questa cifra andrà al Real Madrid che aveva il diritto sul 50% della futura rivendita quando aveva ceduto il giocatore alla Lazio.
Le caratteristiche di Gila e il piano di Amorim per la difesaPer Amorim è un colpo importantissimo, visto che Gila è un difensore veloce, in grado di vincere i duelli uno contro uno e in grado di impostare dal basso.
Tutte caratteristiche che mancavano in rosa e fondamentali per il calcio del portoghese. Non è da escludere che il Milan possa intervenire sul mercato nel reparto ancora, magari alla ricerca di un difensore che possa giocare al centro della difesa a tre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA