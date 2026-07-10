Milan, Rabiot brilla con la Francia: ruolo perfetto anche per Amorim. Ora non si può vendere

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Si sta ancora giocando il Mondiale 2026 e la Francia è tra le favorite per la vittoria finale, nonché la prima qualificata per le semifinali avendo battuto ieri sera ai quarti di finale il Marocco per 2-0.

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La squadra gioca con un assetto molto offensivo, ma fa pieno affidamento su Rabiot e Manu Koné per fare da filtro a centrocampo e cercare di limitare i pericoli verso la porta difesa da

Il mediano del Milan ha giocato benissimo anche contro il Marocco in un ruolo diverso da quello visto nella stagione rossonera con Allegri: il francese era una mezzala di inserimento, mentre con la Francia svolge un ruolo molto più difensivo, in quello che potrebbe essere il suo ruolo anche con il Diavolo di Ruben Amorim.

I numeri di Rabiot ai Mondiali 2026 su Sofascore

5 partite giocate da titolare con 450 minuti in campo

da titolare con 450 minuti in campo Mai sostituito dal Commissario Tecnico Didier Deschamps

dal Commissario Tecnico Didier Deschamps 3.8 palloni recuperati di media per partita, con 1.2 di intercetti medi

di media per partita, con 1.2 di intercetti medi 69.2 tocchi di media , sintomo che resta al centro del gioco della Francia

, sintomo che resta al centro del gioco della Francia 2.8 (45%) duelli vinti (tutti i dati dal sito Sofascore)

Il nuovo ruolo tattico nel Milan di Ruben Amorim

Ecco i dati più interessanti di Rabiot ai Mondiali 2026:Numeri molto importanti che fanno riflettere molto: Rabiot sta giocando davanti alla difesa in una squadra ultra offensiva e sta garantendo una fase difensiva eccezionale per la sua Nazionale.

Un ruolo che potrebbe coprire anche con il Milan di Ruben Amorim. Per questo motivo il Diavolo dovrà fare di tutto per trattenere il giocatore, visto che sembra già essere uno dei perni più importanti del nuovo progetto rossonero.