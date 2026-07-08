Il Milan di Amorim e Cardinale vuole vincere, ma quali colpi servono sul mercato?

Oggi è nato ufficialmente il nuovo Milan di Gerry Cardinale e Ruben Amorim: è andata in scena la prima conferenza stampa dell'allenatore portoghese (dove era presente in prima fila Pianeta Milan con il suo inviato Stefano Bressi) con l'introduzione del numero uno del Milan. Un segnale molto importante per un ciclo che inizia con l'arduo compito di dover far risalire il Milan dopo due stagioni finite fuori dal quarto posto e senza aver raggiunto la zona Champions League.

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Quali colpi servono sul mercato? L'analisi reparto per reparto del Milan

I temi sono stati molti e anche molto interessanti tra cui anche delle rivelazioni di mercato: la possibile permanenza di Musah e Chukwueze in squadra il ruolo chiarissimo di Pulisic e la voglia di tenere al Milan anche Luka Modric. Interessante anche la risposta a questa domanda: se la seconda stella è il suo grande obiettivo:Dopo i primi interventi sul mercato molto importanti, ovvero Gonçalo Ramos e Mario Gila, la domanda che ci possiamo porre è quali colpi servono ancora al Milan per chiudere al meglio la rosa da dare in mano a Ruben Amorim e puntare allo Scudetto?

Analizziamo reparto per reparto: in porta non ci dovrebbero essere movimenti visto che Mike Maignan è un portiere perfetto per il portoghese.

In difesa, visto che il Milan giocherà anche in Europa League, servirà almeno un altro acquisto: a sinistra c'è Pavlovic, al centro Gabbia e a destra Mario Gila. Con Tomori in uscita occhio a un altro colpo molto importante.

A centrocampo, con la possibile permanenza di Modric e Rabiot, servirà sicuramente un acquisto sugli esterni. Ad Amorim serve un giocatore che possa fare tutta la fascia da pendolo, magari a destra, spostando Saelemaekers a sinistra e facendolo giocare nelle stesse zolle di campo di Pulisic per avere più pericolosità in attacco. Potrebbe arrivare anche un mediano fisico e di corsa, specialmente se il Milan dovesse riuscire a vendere sia Loftus-Cheek che Fofana.

I nuovi nomi caldi per l'attacco e la difesa di Amorim

In attacco è arrivato il grande investimento ovvero Ramos, ma è probabile che il Milan investa ancora nel ruolo: serve un giocatore che possa dribblare e creare pericoli sulla trequarti rossonera.

Ci sono già nomi per questo ruolo, come anche in difesa: occhi sempre su Gonçalo Inácio dello Sporting, mentre per l'attacco si valutano Karetsas e Kerim Alajbegović. L'estate è ancora lunga e Amorim ha ancora bisogno delle mosse di Cardinale per poter puntare a vincere come detto oggi in conferenza.