Uno dei giocatori che sarà al centro del progetto del Milan è senza dubbio Pulisic: l'attaccante rossonero ha avuto un brutto 2026 con la maglia rossonera non riuscendo a segnare neanche un gol dopo gli otto segnati nella prima parte di Serie A con Massimiliano Allegri. Proprio nel 3-5-2 del tecnico italiano, lo statunitense ha sofferto una fase offensiva non brillante di tutta la squadra. Con Ruben Amorim le cose potrebbero essere molto diverse visto che il portoghese gioca un calcio molto più offensivo e verticale rispetto all'attuale allenatore del Napoli.

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Le parole di Amorim in conferenza stampa: "Piede invertito da sinistra"

Presentato oggi in conferenza stampa, Amorim ha parlato così di Pulisic:

E Amorim spiega perfettamente il suo pensiero in merito: "Piede invertito, da sinistra. Molto dentro al campo, non sulla linea. Conosco i suoi punti di forza. Qualcuno l'ha criticato, ma recupererà bene e per noi è molto importante".

L'infortunio ai Mondiali 2026 e i dati Sofascore dello statunitense

Pulisic si è fatto male allanegli ottavi di finale contro il Belgio (persi dagli USA) e tornerà a Milanello dopo un periodo di pausa per riprendersi al meglio.

Questi i numeri dello statunitense nella competizione (dati dal sito Sofascore): 4 partite giocate di cui 3 da titolare con 224 minuti in campo totali giocando molto spostato sulla parte sinistra del campo. 0 gol e un solo assist in queste partite con 36.5 tocchi per partita e un tiro tentato di media.

Non numeri eccezionali, anzi, ma con il Milan di Amorim potrebbe riprendersi giocando nei due dietro alla prima punta nel 3-4-2-1 del portoghese, non avendo più i compiti da punta e giocando in una squadra più avvezza al gioco offensivo.