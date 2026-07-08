Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha chiuso i Mondiali in casa nel modo peggiore: gli Stati Uniti d'America sono usciti, infatti, agli ottavi di finale della kermesse iridata perdendo rovinosamente (1-4) contro il Belgio e 'Capitan America' è stato costretto ad abbandonare il campo al 59' per un duplice infortunio.

La dinamica dell'infortunio e il contatto con i medici del Milan

Nella ripresa del match, a causa di un duro scontro di gioco con il capitano del Belgio,, Pulisic ha riportato una torsione completa sia della caviglia sia del ginocchio destro nella medesima giocata,

Il numero 11 del Milan si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali necessari per valutare l'esatta entità del problema, prima di godersi le vacanze e ripresentarsi a Milanello. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo, l'ambiente rossonero respira un'aria di assoluta tranquillità:

I primi riscontri : lo staff medico del Milan è in costante contatto con il giocatore statunitense.

: lo staff medico del Milan è in costante contatto con il giocatore statunitense. Le sensazioni: dai primi colloqui è emersa una certa serenità sulla questione; il problema non dovrebbe rivelarsi serio e Pulisic riprenderà presto ad allenarsi.

Il rendimento ai Mondiali e il digiuno dal gol

Inizio super : autore di ben 10 gol e 2 assist nelle prime 15 partite stagionali.

: autore di ben 10 gol e 2 assist nelle prime 15 partite stagionali. Fase calante: una striscia finale di 19 gare consecutive senza segnare, record negativo in carriera.

L'auspicio del club è che la stagione 2026-2027 possa regalare al nativo di Hershey un riscatto immediato. L'ultima annata si è divisa nettamente in due parti dal punto di vista delle prestazioni:

Ci si attendeva un rilancio in grande stile nella rassegna mondiale sotto la guida del Commissario Tecnico Mauricio Pochettino, ma l'avventura si è chiusa a zero gol e con tanta sfortuna: prima del duplice problema contro il Belgio, l'attaccante si era già dovuto fermare per un risentimento al polpaccio accusato dopo la sfida d'esordio contro il Paraguay.

Il nodo contrattuale: l'ombra del City Group e le cifre del rinnovo

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Al rientro alla corte di, la dirigenza dovrà necessariamente affrontare il tema legato al rinnovo del contratto di Pulisic, attualmente in scadenza ilSe da un lato il Milan vanta un'opzione unilaterale per prolungare la scadenza di un anno (30 giugno 2028) alle cifre attuali da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, dall'altro la situazione di mercato impone una riflessione più ampia. Dopo aver rifiutato la ricchissima offerta del— pronto a ricoprire d'oro Pulisic con un quinquennale da 50 milioni di dollari complessivi — per il Diavolo sarà fondamentale blindare il giocatore concordando un nuovo accordo a cifre decisamente più alte.