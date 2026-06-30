I due giocatori del Milan sono fondamentali nella Francia di Dechamps. E stasera si giocano il passaggio agli ottavi...
Milan, guarda Rabiot: colpi di classe in allenamento con la Francia
La Nazionale francese si tinge di rossonero: Rabiot e Maignan sono fondamentali. Nonostante il Milan non abbia concluso la stagione nei migliori dei modi, diversi giocatori rossoneri hanno la possibilità di riscattarsi durante questo Mondiale: tra questi, i due pilastri francesi spiccano per rilevanza e contributo con la propria Nazionale.
La Francia è la Nazione con più talento in questo Mondiale e si ritrova a costringere giocatori del calibro di Barcola o Cherki alla panchina. Una quantità di talento strabordante, che però non ha intaccato il ruolo dei due milanisti in questa rosa, il che rende la loro presenza ancor più ammirevole e indice di qualità indiscutibili.
I dati del loro MondialeMaignan è il titolare inamovibile della Francia. In 3 partite disputate il numero uno rossonero ha subito 2 gol e registrato un clean sheet. Il suo esordio contro il Senegal non è stato dei migliori, con diverse critiche piovute nei suoi confronti per non aver coperto al meglio il proprio palo nell'occasione del gol di Mbaye, mentre il dibattito su di lui continua ormai da quando ha raccolto l'eredità di Hugo Lloris. Nonostante le difficoltà, Magic Mike gode del supporto del capitano francese, Kylian Mbappè, che lo ha descritto come una garanzia e uno dei leader dello spogliatoio. Ciò che è certo è che la Francia ha bisogno della sua miglior versione per arrivare in fondo al torneo: vedremo se riuscirà a mostrare il proprio valore.
E stasera si giocano il passaggio del turnoLa Francia infatti sarà impegnata stasera contro la Svezia, alle ore 23 italiane, in una gara ad eliminazione diretta valevole per i sedicesimi di finale del Mondiale. Rabiot e Maignan partiranno nuovamente da titolari e dovranno mostrare al mondo intero che meritano di essere dove sono, lottando per portare i "Galletti" agli ottavi di finale. E chissà che non tornino a Milanello da campioni del mondo.
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