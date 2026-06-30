La Nazionale francese si tinge di rossonero: Rabiot e Maignan sono fondamentali. Nonostante il Milan non abbia concluso la stagione nei migliori dei modi, diversi giocatori rossoneri hanno la possibilità di riscattarsi durante questo Mondiale: tra questi, i due pilastri francesi spiccano per rilevanza e contributo con la propria Nazionale.

La Francia è la Nazione con più talento in questo Mondiale e si ritrova a costringere giocatori del calibro di Barcola o Cherki alla panchina. Una quantità di talento strabordante, che però non ha intaccato il ruolo dei due milanisti in questa rosa, il che rende la loro presenza ancor più ammirevole e indice di qualità indiscutibili.

I dati del loro Mondiale

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E stasera si giocano il passaggio del turno

è ildella Francia. In 3 partite disputate il numero uno rossonero ha subito 2 gol e registrato un clean sheet. Il suo esordio contro il Senegal non è stato dei migliori, con diversepiovute nei suoi confronti per non aver coperto al meglio il proprio palo nell'occasione del gol di Mbaye, mentre il dibattito su di lui continua ormai da quando ha raccolto l'eredità di Hugo Lloris. Nonostante le difficoltà, Magic Mike gode del supporto del capitano francese, Kylian Mbappè, che lo ha descritto come unae uno dei. Ciò che è certo è che la Francia ha bisogno della sua miglior versione per arrivare in fondo al torneo: vedremo se riuscirà a mostrare il proprio valore.Peril discorso è simile:quasi mai, tanto che ha riposato solamente nell'ultima gara del girone contro la Norvegia: nelle due gare precedenti ha giocato ben 180 minuti complessivi, mettendo a referto anchenella vittoria contro il Senegal (riparando in qualche modo alla leggerezza di Maignan). Il grande pubblico spesso si chiede il perché della sua titolarità, ma le caratteristiche del francese sono così importanti per la Nazionale, così come per il Milan, che risulta davvero difficile rinunciarci.La Francia infatti sarà impegnata stasera contro la, alle ore, in una gara ad eliminazione diretta valevole per i sedicesimi di finale del Mondiale.partiranno nuovamente dae dovranno mostrare al mondo intero che meritano di essere dove sono, lottando per portare i "Galletti" agli ottavi di finale. E chissà che non tornino a Milanello da