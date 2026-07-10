Il mercato del Milan è bollente in entrata, ma nei prossimi giorni potrebbe scaldarsi anche in uscita. Diversi calciatori rossoneri sono pronti a salutare il Milan, anche se al momento scarseggiano le offerte. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Rafael Leão e del suo futuro, ma anche di un Mike Maignan indeciso e meno motivato (anche se i risvolti delle ultime settimane potrebbero aver capovolto queste dinamiche).

Filippo Galli, ex calciatore e dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, esprimendo la propria opinione a proposito del futuro dei due big del Milan.

"Maignan? se ha qualche dubbio può anche lasciare"

"Maignan deve capire che cosa vuole fare, perché se ha qualche dubbio può anche lasciare. Se io fossi il Milan gli chiederei di portare un'offerta e poi lo saluterei, perché comunque ha rinnovato in un club che, nonostante gli ultimi anni, rimane pur sempre il Milan".

Senza mezzi termini, Galli sarebbe disposto a far partire il portierone francese senza troppi problemi, facendo intendere come non ci sia nulla e nessuno superiore al Milan.

Maignan sembrava poter partire nelle scorse settimane, con un Milan in bilico e senza un futuro chiaro davanti. L'addio di Massimiliano Allegri e dei sui collaboratori aveva scosso il francese più di tutti, ma la situazione potrebbe essere cambiata. L'avvento di un nuovo allenatore, un futuro chiaro davanti e delle ambizioni tangibili hanno raffreddato la pista che lo voleva lontano da Milano: il portiere è centrale nei progetti del Milan e, se le cose andranno bene con Rúben Amorim, non avrebbe motivo di salutare quest'estate il Club.

"Leao? Ha chiesto lui la cessione ..."

"Mi sembra che lui stesso all'inizio si sia messo sul mercato, per quanto non so se Amorim voglia provare a trattenerlo. Nicolò Zaniolo? Non lo scarterei perché sa giocare nel traffico e il Milan sta cercando proprio quel tipo di giocatore lì. Certo, anche lui in passato ha avuto qualche problema dal punto di vista comportamentale, anche se adesso è migliorato".

Su Leão l'opinione sembra essere piuttosto condivisa in tutto il mondo Milan: il portoghese ha chiesto la cessione e nessuno lo forzerà a rimanere in rossonero. Amorim potrebbe sicuramente valutarlo in ritiro e, come dichiarato più volte, lo stesso numero 10 ha ammesso la sua stima per il nuovo allenatore, rimettendo in ballo la possibilità di rimanere.

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Rafa però sembra ormai destinato a partire: si attendono offerte concrete nei suoi confronti, ma al momento solo interessamenti e richieste di informazioni. Per il portoghese il Milan accetterà offerte intorno ai

Per Zaniolo invece il discorso sembra chiuso: il DT dell'Udinese, Gokhan Inler, ha dichiarato che il trequartista rimarrà in bianconero. Improbabile dunque un affondo del Milan, che valuterà altri profili in quella zona di campo: i nomi più caldi sono quelli di Uzun, Alajbegovic e Karetsas.