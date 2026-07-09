Nicolò Zaniolo al Milan potrebbe rimanere solo una breve suggestione di calciomercato, relegata al passato. Il trequartista italiano è stato riscattato nelle scorse settimane dal Club friulano, che ha versato una cifra irrisoria al Galatasaray per mantenere il possesso a titolo definitivo del talento ex Roma.

Un affare perfetto, se non fosse che l'entourage del calciatore si sarebbe aspettato anche un ritocco sullo stipendio: l'accordo stipulato in fretta e furia al termine del calciomercato estivo di un anno fa era stato trovato in breve tempo, pur di concludere l'operazione nei tempi richiesti. Zaniolo però ora vorrebbe un nuovo contratto che rispecchi le sue qualità e il suo ruolo in squadra. Questo stalle tra le parti aveva permesso ad altri Club di guardare con interesse in casa Udinese, sperando di riuscire a strappare il trequartista grazie ad una possibile rottura con i friulani. Tra queste squadre la più attenta pareva essere il Milan, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, che potesse giocare sotto la punta.

Le parole di Inler chiudono il discorso

Il Direttore Tecnico dell'Udinese, Gökhan Inler, sembra però aver fatto chiarezza sulla situazione. Intervenuto a "Calciomercato - L'Originale", ha commentato così la situazione riguardante il proprio numero 10:

"Secondo me su Nicolò Zaniolo abbiamo messo una pressione positiva, gli siamo stati vicini quando le cose non sono andate bene. Mi piace perché ha questo fuoco che nel calcio ci vuole sempre. Futuro e rinnovo di contratto? Zaniolo resta, però dobbiamo ancora parlare di qualche piccolo dettaglio"

Qualche dettagli da limare quindi, ma i piani sembrano chiari: Zaniolo resterà un giocatore dell'Udinese.

La sua stagione in bianconero

Il classe '99 è tornato finalmente a convincere e a giocare su buoni livelli in questa stagione con l'Udinese: 34 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto 6 reti e 6 assist.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Ciò di cui aveva più bisogno era proprio la continuità, ritrovata finalmente in un contesto che crede in lui e che ci ha puntato fortemente fin dal primo giorno. Un talento che sembra essere sbocciato nuovamente dopo le ultime stagioni in chiaroscuro in giro per il mondo tra Galatasaray, Aston Villa e Fiorentina/Atalanta.

Il Milan perde uno dei suoi obiettivi per la trequarti, che si sarebbe potuto rivelare il profilo perfetto per Amorim: trequartista dotato tecnicamente e con un'innata qualità offensiva, in grado di giocare sia sotto la punta che da esterno, a destra o a sinistra. Un giocatore duttile e con la voglia di rilanciarsi ad alti livelli.