Calciomercato, Doué entusiasta del Milan: ecco la proposta per lo stipendio

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Dopo gli arrivi di Ramos e Gila per rinforzare la rosa per Ruben Amorim, il Milan dovrà completare anche altri reparti in vista della prossima stagione. Un ruolo chiave resta quello dell'esterno di centrocampo. Con Alexis Saelemaekers che potrebbe essere spostato a sinistra, servirà un giocatore a destra che possa lavorare a tutta fascia sia in difesa che in attacco.

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Come scrivetorna a circolare con forza il nome Guéla Doué . Il giocatore è un esterno di forza e qualità che sembra l’ideale per iltargato Amorim.

Secondo il quotidiano, sono stati già avviati i contatti con l’entourage del giocatore, che ha aperto con entusiasmo alla possibilità di giocare con i rossoneri. Pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Situazione da seguire per i prossimi giorni, ma servirà comunque trovare l'accordo con lo Strasburgo, squadra che si fa pagare cari i suoi talenti.

Le statistiche di Guéla Doué ai Mondiali 2026 e in Ligue 1

4 partite giocate di cui 3 da titolare .

di cui . 277 minuti in campo giocando su tutta la fascia destra della squadra.

giocando su tutta la fascia destra della squadra. 56.0 tocchi di media , quasi come se fosse un centrocampista e quindi molto dentro al gioco della propria squadra.

, quasi come se fosse un centrocampista e quindi molto dentro al gioco della propria squadra. 3.5 palloni recuperati.

Doué è stato protagonista anche deicon la maglia della

Numeri che vengono confermati anche dalle sue prestazioni stagionali in Ligue 1 con lo Strasburgo: i tocchi di media salgono a quota 75.8 con la bellezza di 6 assist (tutti i dati dal sito Sofascore).

Come giocherà nello scacchiere tattico di Ruben Amorim

Come detto, Amorim sembra intenzionato a spostare Saelemaekers lasciando il soloa destra (con il belga sempre utilizzabile come possibile jolly): Doué ha velocità e capacità offensive importanti e potrebbe svolgere molto bene il doppio ruolo in difesa e in attacco per il Milan di Amorim.

Servirà un altro sforzo economico importante per il club: Doué potrebbe valere circa 40 milioni di euro, una cifra molto importante.